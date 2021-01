TSE detiene proceso de cancelación de siete partidos políticos

Los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo expresaron antes de llegar al puesto: evitarían cancelar partidos políticos e imponerles “multas desproporcionadas”. El ofrecimiento hecho a los diputados que los eligieron está en marcha, pues los procesos iniciados en marzo de 2020 por la anterior administración del Tribunal para anular a las organizaciones Vamos, Valor, Podemos, URNG-Maíz, Winaq y Bien corren el riesgo de quedar sin efecto.

Óscar de Paz Quintana, un excandidato a magistrado de Apelaciones que ahora es el director del Registro de Ciudadanos (RC), explicó que un grupo de funcionarios del TSE conformó mesas técnicas para analizar los procesos de cancelación iniciados y así descartar si solo se debió aplicar una multa.

“Lo que se está integrando es la procedencia de esos expedientes y el corrimiento de la audiencia, porque posiblemente puedan haber casos en los que le corrieron audiencia por cancelación y tenía que ser para la imposición de una multa. Todos los casos son los que se están analizando e integrando porque en el evento de que existan casos así, lo procedente desde el punto de vista legal es una enmienda de procedimiento”, indicó De Paz Quintana.

Cuando el registrador habla de enmendar el procedimiento, se refiere a que los partidos políticos no estarán en riesgo de ser cancelados. De Paz Quintana aseguró que los procesos por los que fueron notificados los partidos políticos se iniciaron con base en auditorías practicadas por la Unidad de Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, que inició funciones en 2019 tras una capacitación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El director del RC y el secretario de esa dependencia, Sergio Jiménez, explicaron en una entrevista con elPeriódico que aún no tenían detalles sobre los hallazgos contra los partidos Vamos, Valor Podemos, URNG-Maíz, Winaq y Bien porque aún se estaban integrando los documentos. Tras el análisis que realicen las mesas técnicas, se decidirá si proceden, o no, las cancelaciones.

Walter Félix, diputado de URNG-Maíz, negó que a su partido le hayan notificado el inicio de cancelación y dice que el Tribunal Electoral solo les corrió audiencia por multas impuestas a integrantes de la organización por pagar para que las publicaciones en Facebook tuvieran más alcance, durante las Elecciones 2019. Los representantes de los otros partidos no respondieron las llamadas hechas por este medio.

Sin partidos reales

A criterio del politólogo Luis Mack, la cancelación de partidos políticos no resuelve el problema de fondo en la política nacional, donde las organizaciones siguen siendo un vehículo electoral con un tiempo de vida limitado. No obstante, ve en la actual magistratura del TSE un margen de “tolerancia” mayor hacia las infracciones cometidas por los partidos.

Batalla legal

Mientras se define la situación de los seis partidos a los que en 2020 se inició proceso para cancelarlos, otras organizaciones que ya fueron suprimidas por el RC buscan revertirlo. Uno de estos es el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) cuya anulación ya fue ratificada por el anterior pleno de magistrados del TSE. Este partido busca mantenerse con vida por medio de un amparo.

El caso de la Unión del Cambio Nacional (UCN), el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Compromiso, Renovación y Orden (Creo) es que ya fueron anulados por hallazgos en su financiamiento, pero buscan que el pleno del TSE revierta los fallos por medio de una apelación.

El caso de la UNE

La cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) también está en impasse, pues aún se está conformando el expediente, informó el Registro de Ciudadanos. El Partido Liberal de Guatemala (PLG), Mi País y Avanza también fueron cancelados, pero buscan seguir vigentes aunque deben ser cancelados según la Ley Electoral, por no alcanzar el mínimo de votos o por no postular candidatos.

Quien nombra a los magistrados es el Congreso, y este no es precisamente el organismo del Estado más legítimo y más probo (…) El problema de fondo es que no tenemos partidos políticos que no son reales, se convierten en vehículos electorales y ejercen lógicas perversas que, nadie controla”.

— Luis Mack,

politólogo