Extradición de Luis Rabbé podría decidirse en los próximos días

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, debe decidir en los próximos días si da luz verde a la entrega del exdiputado Luis Armando Rabbé Tejada a las autoridades judiciales de Guatemala, donde espera a ser procesados por un caso de corrupción en el Organismo Legislativo.

El periódico mexicano Milenio publicó hoy que Ebrad debe pronunciarse sobre la entrega de Rabbé en los próximos días y que aún analiza su decisión debido a que existen sospechas en ese país de que el exdiputado guatemalteco es un “perseguido político”.

“Ebrard tiene que decidir en los próximos días si lo entrega o no; pero para esto, debe analizar si su decisión no pone en riesgo a Rabbé Tejada. Y es que existen ‘sospechas’ de que se trata de un perseguido político y no de una cuestión verdaderamente judicial”, cita la nota de Milenio.

La nota agrega que se acaba de dar un nuevo plazo a Ebrard para que tome una decisión. Esto habría sido dictado por el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de México por orden de un Tribunal Colegiado, “el cual le pidió analizar detenidamente este asunto y dictar una nueva decisión”, se lee en la nota del sitio mexicano.

La defensa de Rabbé alegó que la persecución en su contra es política y que tanto la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) “gestaron la venganza y persecución política para callar las aspiraciones políticas del reclamado”, según el amparo solicitado por el abogado del excongresista.

Rabbé es señalado en un caso de plazas fantasma durante su gestión como presidente del Congreso de Guatemala. Fue detenido en México el 23 de julio de 2018 luego de permanecer dos años prófugo. Desde entonces ha entorpecido su proceso de extradición.