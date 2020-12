La de la celebración

Sé que a muchos les gusta quemar sus cohetitos durante estos días, por mi parte me parece absurdo quemar el dinero, por muy bonito que se vea y sumar a la contaminación ambiental, no es lo mío.

En los últimos años he pasado mis fines de año conectándome con la naturaleza, he recibido el año nuevo en Tikal haciendo Ceremonia Maya, liberando tortugas en el bello Acapulco, viendo ballenas en el Pacífico y este año regreso a pasarla con mi gran amigo El Mister (volcán de Fuego). Talvez no lo pueda programar para que me de un show a las doce en punto, pero seguro que durante la velada tendré luces de fuego, estrellas en el firmamento y una cama de grama, no necesito más.

Les agradezco por leerme durante estos meses y espero que el 2021 logremos salir del bicho y empezar una nueva etapa, una etapa de mayor conciencia colectiva, donde nos respetemos en todos los aspectos de nuestra trayectoria por este corto viaje de vida en nuestra casa el Planeta Tierra.