360° a vuelo de pájaro

“The Economist” esta semana

En Gran Bretaña y Europa, que están a punto de convertirse en lugares separados, así como en ediciones distintas del periódico, se analiza el papel de Gran Bretaña en el mundo. Es una cuestión que el país ha abordado de vez en cuando durante siglos, y en las últimas décadas el pensamiento británico, a menudo se ha visto empañado por la nostalgia por el imperio perdido y el estatus de gran potencia. La pertenencia al club europeo proporcionó una especie de respuesta. Gran Bretaña, como dijo Tony Blair, podría ser un “puente” entre Estados Unidos y Europa, con influencia tanto en Washington como en Bruselas. Ahora que Gran Bretaña está completamente fuera de la Unión Europea, debe pensar de nuevo. ¿Dónde debería enfocarse?

En las ediciones estadounidense y asiática, se informa sobre el enfoque mundial del comercio electrónico de China. A las empresas occidentales les gusta pensar que están a la vanguardia. De hecho, el futuro del comercio electrónico está en juego en China. Su mercado es mucho más grande y más creativo que el de Occidente, con firmas tecnológicas que combinan el comercio electrónico, las redes sociales y el Razzmatazz, para convertirse en emporios de compras en línea para 850 millones de consumidores digitales. Y China, también está en la frontera de la regulación. La represión de Alibaba, el 24 de diciembre, puede deberse en parte, a ajustar cuentas, pero también parece probable que promueva la competencia. Durante un siglo, las empresas de consumo del mundo han mirado a Estados Unidos, para detectar nuevas tendencias, desde códigos de barras escaneables en el chicle de Wrigley, en la década de 1970, hasta mantenerse al día con los hábitos de consumo de las Kardashian en la década de 2010. Ahora deberían mirar hacia el este.

Gran Bretaña se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna contra el coronavirus, barata y fácil de almacenar, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Las autoridades sanitarias esperan vacunar pronto a un millón de personas por semana, ya que los hospitales del país están abrumados por casos de una nueva variante más contagiosa del virus.

Los republicanos del Senado de Estados Unidos bloquearon los cheques de estímulo por US$2 mil. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, frustró el intento de los demócratas de impulsar el aumento de los pagos directos de ayuda y luego vinculó el problema con demandas no relacionadas de la Casa Blanca.

Argentina legalizó el aborto. La decisión histórica lo convierte en el país latinoamericano más grande —y solo el tercer país de América del Sur— en permitir abortos electivos.

El 2020 ha sido un año como ningún otro. La especie humana fue sorprendida con la guardia baja por un enemigo invisible e insidioso que ha confinado por largos meses al mundo entero, cobrado casi 2 millones de vidas, hundiendo a la economía en una crisis abismal y ha puesto a muchos países de rodillas.

La pandemia del coronavirus ha sido un brutal recordatorio de lo frágiles que somos los seres humanos, de lo indispensable que son la empatía y la solidaridad —así sea a través de una pantalla— para subsistir. Ahora que empieza a vislumbrarse su final con la llegada de vacunas y mejores tratamientos para el COVID-19, todos deseamos con razonable esperanza un 2021 más amable.

Sin embargo, no vayamos tan rápido. No conviene seguir ignorando el poderoso llamado que 2020 ha machacado: son los débiles y los más pobres quienes más severamente han sufrido el impacto de la crisis, el populismo en alza por todos lados es una amenaza para la democracia y la destructiva actividad humana ha acercado peligrosamente al medioambiente a un punto de no retorno tras el cual nada garantiza nuestra sobrevivencia como especie. Todo eso estaba antes del coronavirus, pero ahora queda mucho más claro. El balance de este año es que vivimos sumamente desbalanceados. Seguir como vamos es posible pero suicida. Si no actuamos unidos, los problemas que nos afligen escaparán de nuestro control. El mundo necesita un reseteo. Recordarlo parece un lugar común, pero no lo es. Postergarlo es un lujo que no podemos darnos.

Según un análisis del gigante de reaseguros Swiss Re, las pérdidas económicas globales por desastres naturales ascendieron a US$175 millardos en 2020. De eso, US$76 millardos estaban asegurados, el quinto total más alto desde 1970.

Si bien los impactos geofísicos del cambio climático se distribuyen ampliamente entre países ricos y pobres, el costo económico se siente más agudamente en estos últimos, donde los seguros contra desastres aún son una rareza. Según Munich Re, casi tres cuartas partes de los US$5.2 billones en daños por desastres naturales a nivel mundial desde 1980 no estaban asegurados.

