360° a vuelo de pájaro

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, bloqueó el martes un intento de los demócratas de forzar una acción rápida para aumentar los pagos directos del rescate de COVID-19 a US$2 mil, a pesar del apoyo del presidente Donald Trump al aumento. La sorprendente demanda de Trump la semana pasada, puso a su partido en un aprieto, luego que los republicanos rechazaran algo más de US$600 para los estadounidenses en apuros. La presión la han sentido más los dos senadores republicanos de Georgia, que rompieron con la mayor parte de su partido, para apoyar el impulso pocos días antes de enfrentarse a una segunda vuelta competitiva, que determinará el control del Senado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ahora predicen que EE. UU. verá 400 mil muertes por coronavirus para el 20 de enero, el día en que Trump deja el cargo. El país superó las 100 mil muertes en mayo y las 200 mil cuatro meses después. Se necesitaron otros tres meses para superar los 300 mil. Ahora, parece que alcanzar la terrible cifra de 400 mil muertos, solo llevará un mes. Además de la mayor cantidad de infecciones y muertes en todo el mundo, EE. UU. tiene una de las tasas de mortalidad más altas de las naciones más afectadas por el virus. Los números solo subrayan la urgencia de los esfuerzos de distribución de vacunas, de los cuales hasta ahora se han distribuido más de 2 millones de dosis.

La escala del brote de COVID-19 en Wuhan, China, a principios de este año, puede haber sido casi 10 veces mayor que la cifra registrada, según un estudio oficial.

El 737 Max de Boeing ha vuelto al servicio comercial en EE. UU. por primera vez, desde que dos accidentes mortales provocaron el aterrizaje de aeronaves más largo en la historia del país. El regreso del Max es la piedra angular de los esfuerzos de Boeing para restaurar un Balance General golpeado tanto por el bloqueo como por la pandemia.

Wall Street está moderando las expectativas de bonificación anual, a pesar de una avalancha de actividad comercial, que hizo que los ingresos de los mayores bancos estadounidenses se dispararan. Las firmas financieras han anticipado que serán cautos con disponer hacer grandes pagos a los ejecutivos, que podrían generar críticas del público y los legisladores, cuando millones de empleados están sin trabajo.

A pesar de toda la magia de las baterías de Tesla, un golpe igualmente impresionante ha sido la creación de un vehículo que se puede actualizar electrónicamente desde lejos, como un teléfono inteligente. Ahora, una start-up está vendiendo un sistema que, según dice, permite que cualquier vehículo se actualice de manera similar. El mercado: las decenas de millones de vehículos de pasajeros vendidos cada año, que no son fabricados por Elon Musk.

Los estadounidenses desempleados que reclaman beneficios federales no verán una brecha de una semana en sus pagos, a pesar de la demora de Trump en firmar la extensión del programa como ley, según su administración.

Incluso la quiebra puede resultar prohibitivamente caro. A medida que se intensificó la pandemia, cientos de miles de propietarios de pequeñas empresas se marcharon y cerraron, en lugar de buscar protección judicial y la oportunidad de reabrir. En conjunto, despidieron a millones de empleados, mientras cerraban pequeñas tiendas, restaurantes y otras empresas en una ola de cierres silenciosos. Sin embargo, el próximo año, puede ser diferente, si el lanzamiento de una vacuna les da a los empresarios la esperanza de que recortar la deuda, bajo la supervisión de los tribunales, vale la pena una vez más.

Biden acusa a las personas designadas por Trump de obstruir la transición. El presidente electo, Joe Biden, mencionó específicamente a la Oficina de Administración y Presupuesto y al Departamento de Defensa, como agencias donde su equipo de transición había encontrado “obstáculos” para avanzar en el cambio de administración con eficacia.

La Casa Blanca endureció las restricciones a la inversión estadounidense en empresas chinas. Aclaró que una orden ejecutiva de noviembre se aplica a los inversionistas en fondos de intercambio comercial y fondos indexados, así como en las filiales de supuestas empresas controladas por militares chinos.

Avanza la vacuna de Novavax. Mientras los funcionarios se preocupan por un aumento repentino de COVID-19 luego de un viaje de vacaciones, la última vacuna, la quinta en comenzar los ensayos clínicos de fase 3 en Estados Unidos es la de Novavax.

Europa aprueba el acuerdo comercial brexit UE-Reino Unido. Los 27 estados miembros respaldarán el acuerdo (luego se realizará una votación formal), mientras que se espera que el Reino Unido y Turquía firmen un acuerdo comercial. Por separado, la UE y China, probablemente, signarán un pacto de inversión esta semana.

Fundrise puede ayudarlo con sus objetivos de inversión para 2021. Aportan diversificación a casi cualquier cartera con activos inmobiliarios que no están correlacionados con el mercado de valores.

La inversión inmobiliaria ha sido el campo de juego para personas muy acomodadas, pero Fundrise le brinda accesibilidad (no necesita un regalo de una tía adinerada), estabilidad (todo se trata de inversiones a largo plazo) y tecnología (la plataforma es intuitiva y fácil). Puede invertir con Fundrise por tan solo US$500. Podría ser una buena forma de utilizar el cheque de vacaciones de aguinaldo. Haga de 2021, el año en que diversifique su cartera. Empiece con Fundrise.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.