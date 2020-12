La de mi penthouse

Noté que de un lado de la azotea, solo habían jaulas y del otro lado jaulas con un pequeño cuarto, y se me prendió una loca idea…

Cuando le pregunté a Javier me explicó que un lado del edificio tenía el cuarto de servicio integrado en los depas y la otra no. Para mi suerte e idea loca, el nuestro en Guadalajara 94A, no lo tenía. Todos los espacios, menos uno, eran usados como bodegas por los inquilinos, solo los del depa 8 lo usaban para la chica que trabajaba con ellos. El elevador llegaba al sexto nivel y había que subir gradas para la terraza, había dos baños para uso de todos.

Decidí arreglar el lugar, instalar internet, forrar la jaula con la ayuda de Agustín, el guey de la portería del edificio, compré cama doble por si llegaba visita, una buena cafetera y moví mis chivas para arriba y vivir en mi propio mini Penthouse de vecino de Mary la del depa 8.

A mis amistades les decía que vivía en el Penthouse del edificio, nunca les hice la explicación, la cual la podría comparar con Acapulco en la Azotea a comparación de la Riviera en el roof garden. Acapulco el popular y la Riviera para los más ricos. Pueden imaginar las caras de mis amigos que visitaban al ver que no era la Riviera.

Más allá de huir de la soprano, esta experiencia o experimento, me reafirmó que para ser felices no necesitamos miles de cosas materiales y viví por más de un año allá en mi paraíso con vistas increíbles al Parque España, bosque de Chapultepec y la Torre Latinoamericana.

El arreglo era genial porque durante el día podía usar el depa, ya que mi sobrino y el otro cuate se iban a trabajar y regresaban después de las seis de la tarde y por las noches tenía mi privacidad con lo básico para ser feliz, mi laptop, cafetera, decoración guatemalteca y mis matitas de asclepcias que me regaló mi amigo Moi Acosta del mariposario Papalotzin en Zitacuaro, Querétaro, en las cuales vi tres mariposas monarcas vivir su metamorfosis.

El baño lo usábamos pensando que era de uso de la comunidad, hasta que un día la del 8 se quejó con sus patrones que había un hombre casi desnudo usando el inodoro, parece que este cuate del 8 pagaba extra para usarlo para la chismosa de la Mary, pero era por el agua caliente de la regadera, no por el inodoro, aunque nunca nos bañamos allá arriba, igual improvisamos para la idea al baño a media noche.

Aclarando, nunca hubo desnudez en la terraza, fue a mi hijo el Tepo, que un día vió la Mary salir de nuestro penthouse muy fresh en sus boxers a hacer pipí en la mañanita.

Así como extraño la CDMX, extraño mi penthouse, un lugar que fue casi un entrenamiento para lo que venía en el 2020, nada pasa por casualidad.

Aprender a ser felices con lo poco o mucho que nos pueda dar el Universo, es esencial para vivir una vida plena.

GUATEMALA INÉDITA.