Giammattei se molesta por preguntas sobre la desnutrición en el país

El presidente Alejandro Giammattei se limitó ayer a responder tres preguntas antes de retirarse de un acto oficial. Cuando le consultaron sobre la situación de desnutrición en el país, el mandatario no pudo ocultar su molestia y dijo que la desnutrición no es un problema reciente, que no podían solucionarlo en un año y que destinarían Q4.8 millardos en el presupuesto del próximo año para 17 programas de atención a ese tema.

El mandatario también aseguró que durante la pandemia no descuidaron los programas para combatir la desnutrición. Sin embargo, una publicación de elPeriódico evidenció que entre agosto y octubre se identificaron alrededor de 3.7 millones de personas en crisis o emergencia alimentaria y que existen 27 mil 149 casos de desnutrición aguda hasta el 12 de diciembre de 2020, 11 mil más que el año pasado.

El vicepresidente Guillermo Castillo se pronunció en Twitter sobre las declaraciones de Giammattei. “Es deber de este gobierno dar resultados concretos en la lucha contra la desnutrición. Soluciones no justificaciones”, publicó.

Castillo agregó que buscarán presupuesto desde el Conasan para combatir la desnutrición en 2021.