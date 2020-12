360° a vuelo de pájaro

La Cámara votó para anular el veto del presidente Trump al proyecto de ley militar anual, en una rara reprimenda bipartidista durante los últimos días de su presidencia.

La votación, la primera vez que una Cámara del Congreso se ha movido para anular uno de los vetos de Trump, subrayó la popularidad de la legislación, que autoriza un aumento salarial para las tropas de la nación. Mr. Trump ha citado una lista cambiante de razones para su veto, incluida su objeción, a una disposición que ordena a los militares eliminar los nombres de los líderes confederados de sus bases.

La Cámara aprobó los cheques de estímulo de US$2 mil, que había exigido el presidente Trump. El destino del proyecto de ley en el Senado no está claro.

Los republicanos del Senado, se han resistido a aumentar el monto de los cheques de estímulo, citando preocupaciones sobre el déficit presupuestario federal, mientras el senador Mitch McConnell de Kentucky, el líder de la mayoría, en un comunicado el domingo, no mencionó los pagos de los US$2 mil.

El presidente Donald Trump se alejó de una crisis que él mismo provocó al firmar un proyecto de ley de ayuda para la pandemia el domingo por la noche, pero solo después de privar a millones de estadounidenses de una semana de ayuda por desempleo y provocar una protesta de los legisladores de ambos partidos políticos. Las acciones estadounidenses se recuperaron con la noticia, y el índice S&P 500 alcanzó un máximo histórico.

Trump sacó poco o nada del retraso. En cambio, creó una apertura para los demócratas, permitiendo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, realizara una votación nominal sobre su demanda de cheques de estímulo (que Mr. Trump no deseaba) de US$2 mil, destacando la oposición republicana, a la idea políticamente popular en el proceso.

China condenó a una exabogada a cuatro años de prisión por “provocar disputas y provocar problemas” con sus informes sobre la respuesta temprana al coronavirus en Wuhan, según informes de los medios. En EE. UU., las hospitalizaciones por COVID-19 alcanzaron nuevos máximos esta semana, poniendo a prueba a los trabajadores de la salud de la nación, ya que el virus deja de lado a muchos justo cuando más se necesitan. El COVID continúa causando graves problemas económicos, pero los desastres naturales provocados por el calentamiento del planeta también cobraron su precio este año, causando daños récord y desplazando a millones de personas en todo el mundo, según dos nuevas evaluaciones de reclamos de seguros. Estados Unidos encabezó la lista de países afectados financieramente por la crisis climática, con US$60 millardos en daños.

Alibaba lideró un segundo día de ventas frenéticas, entre las firmas tecnológicas más grandes de China, impulsadas por el temor de que el escrutinio antimonopolio se extienda más allá del imperio de Jack Ma y envuelva a las corporaciones más poderosas del país. Alibaba y sus tres mayores rivales han perdido casi US$200 millardos en el comercio de Hong Kong desde el 24 de diciembre, cuando los reguladores revelaron una investigación sobre supuestas prácticas monopólicas en la firma de Ma.

El barco más grande de Carnival hasta ahora, repleto de montañas rusas, cervecería artesanal y espacio para 6 mil 500 pasajeros, está listo para zarpar. Por supuesto, pasarán meses antes de que, incluso, el primer viajero suba a bordo. Abundan las preguntas sobre cuándo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. levantarán sus órdenes de no navegar y permitirán que los barcos reanuden —o en el caso del Mardi Gras, comiencen— las operaciones.

Wonder Woman 1984 superó los pronósticos de taquilla y ayudó a batir récords de uso del servicio de transmisión HBO Max. La película recaudó un estimado de US$36.1 millones a nivel mundial, este fin de semana, una respuesta lo suficientemente fuerte como para que Warner Bros. anunciara que aceleraría la tercera entrega de la trilogía.

El esfuerzo continuo de Trump para anular la victoria del presidente electo Joe Biden (la última posibilidad remota involucra a un congresista republicano que demanda al vicepresidente Mike Pence) recibió una reprimenda en primera plana de uno de sus partidarios más leales: el New York Post, propiedad de Rupert Murdoch.

Los afortunados de 2020

Zoom: La empresa de videoconferencias no cambiaría un Charizard holográfico por el año que tuvo: todo gracias a la “buena suerte” de la pandemia, que obligó a decenas de millones de personas a instalar oficinas en el hogar en sus despensas. Los ingresos de Zoom aumentaron un 367% con respecto al año anterior en el tercer trimestre; su stock ha subido casi un 600% solo este año.

Peloton: Otra compañía que llegó a la lotería cuando fue alcanzada por un rayo. Peloton ha llevado su hardware (bicicletas, cintas de correr) a muchos más hogares este año gracias a la pandemia.

El 30 de junio, el número de personas que se suscribieron a sus clases de fitness remotas alcanzó ~ 1.1 millones, frente a 886 mil 100 a fines de marzo.

Y mientras muchas empresas luchaban por mantener las luces encendidas en sus oficinas sin uso, el mayor desafío de Peloton era fabricar suficientes bicicletas para entregar a los clientes impacientes.

Novavax: Habla de un negocio en auge. La pequeña empresa de biotecnología comenzó el año, esencialmente, con el valor de un centavo. No tenía medicamentos aprobados por la FDA, menos aún ganancias. Pero una vez que golpeó el coronavirus y Novavax anunció, que tenía una vacuna candidata en desarrollo, el valor de sus acciones se volvió una montaña rusa, solo al alza. Creció más del 2 mil 700% este año. Pero, como en cualquier viaje en una ruleta, el periplo es un arma de doble filo.

La pandemia ha puesto a Zoom en una posición incómoda, según Packy McCormick, redactor del boletín Not Boring: “Zoom ha atraído a una tonelada de competidores y se han visto obligados a centrarse en la seguridad y la fiabilidad, en lugar de construir algo nuevo”. Los ingresos han subido mucho, pero esa racha de crecimiento, puede haberse producido, a expensas de una trayectoria más sostenible, que lo colocaría en una mejor posición a largo plazo.

