La de las jaulas 

Cuando tenía 11 años, trasladaron al esposo de mi mamá a la ciudad que en ese entonces aún era el D.F. o Distrito Federal. Nuestra primera casa fue en la colonia Condesa, sobre la avenida México frente al parque del mismo nombre. Recuerdo muy claramente que mi mamá siempre le caía re mal no tener una lavadora y secadora para ropa y había que subir tres pisos a la terraza a una jaula. Muchos edificios en México en sus azoteas las tienen habilitadas para lavar y tender ropa. Estas terrazas las tienen parceladas en jaulas para cada depa. Las jaulas para mí tienen dos usos básicos, que la ropa no se vuele con el viento o que un vecino no te vuele la ropa.

Además de ser el lugar donde Margarita mi madre refunfuñaba, para mí se convirtió en el lugar a donde me podía escapar, jugar con mis amiguitos de la banda y un laboratorio para experimentar la caída libre de globos llenos de agua. Cuando salió la película Roma tuve un regresón a mi niñez y me identifiqué total con las escenas en las terrazas.

En enero de 2018 por el tema de mi documental medioambientalista Serpiente Emplumada (disponible en línea en: rickylopezbruni.nte ¡por si no la han visto!) y paré quedándome a vivir allá hasta febrero del 2020, que fue cuando regresé a mi amada La Antigua Guatemala. En las primeras idas a CDMX, mi sobrino Javier, me dio posada en su depa en la Roma Norte, colonia construida sobre los terrenos Potreros de Romita, al fin de muchas historias largas paramos siendo roommates. Regresar a vivir a la Roma Norte, a 4 cuadras del parque México fue otro regresón a mi niñez, !!!regresé al barrio!!!

En esos dos maravillosos años que me fui a la Ciudad de México, han sido de los mejores en mi libro de vida, desde el lanzamiento de mi documental en el icónico Cine Diana de Cinépolis, a la exposición de mis fotografías de Serpiente Emplumada https://www.eluniversal.com.mx/cultura/muestra-en-las-rejas-de-chapultepec-exhibira-la-belleza-del-quetzal en La Avenida de la Reforma, en el espacio de Corredores Culturales en Rejas de Chapultepec de la Secretaría de Cultura de la ciudad, esta expo fue vista por más de un millón de personas durante el tiempo que estuvo colgada en el lugar más privilegiado y añorado por fotógrafos en México, a editar el libro Historias Culinarias de México Central.

Fueron dos años llenos de descubrimientos, como enriquecer mi conocimiento en temas que me apasionan, fotografía, culinaria, viajar, arqueología y cultura. Sin olvidar las lindas amistades que hice en nuestro hermano país.

La Ciudad de México es un monstruo, entre 22 y 23 millones de almas viven ahí, con alturas entre 2,240 a 3030 m.s.n.m. con una oferta gastronómica y cultural muy extensa, hay de todo para todos los gustos, como no enamorarse de una ciudad así.

Cuando amigos me visitaban de Guatemala el tour oficial era Xochimilco, el Mercado San Juan, por supuesto las luchas libres y una buena cena en Azul, Carmela y Sal o los tacos al pastor de Sonora e Insurgentes.

Después de vivir un par de meses en el depa de mi sobrino de la Generación Y, teníamos un roommate que su novia superaba a cualquier voz soprano jamás escuchada, obvio eran gritos en la intimidad. Bueno el tío Ricks como me decían estos, tenía prohibido fumar en el depa, y en las mañanas subía a la terraza con mi cafecito y unas mis chencas y me gozaba la vista del parque España encuadrado por el mini castillo del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Y Fernando Torreblanca.

Noté que de un lado de la azotea, solo habían jaulas y del otro lado jaulas con un pequeño cuarto, y se me prendió una loca idea…mañana les cuento.

