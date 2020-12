Beneficiados con vacuna contra el COVID-19 tendrán que jurar lealtad a Giammattei

Las personas que juren lealtad al gobierno de Alejandro Giammattei tendrán prioridad –independientemente de su ocupación, edad y condición– para ser inmunizadas contra el COVID-19. Lo anterior se desprende de las reglamentaciones y los protocolos que el mandatario, junto con su Ministra de Salud, dio a conocer el fin de semana pasado en una sesión de “Zoom”, a la que fueron invitados periodistas y miembros de la sociedad civil. No se conoce aún el tipo de vacuna que llegará al país, pero este tipo de medidas se implementarán en caso de que sea la Sputnik V.

El presidente Giammattei explicó que, según datos recabados por el Centro de Gobierno y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), los guatemaltecos residentes en países extranjeros, que han sido inmunizados por medio de esta vacuna fabricada en Rusia, tienden luego a escribir mensajes de Facebook y Twitter en una variante del alfabeto cirílico, y sus familias se quejan de que los inoculados intentan comunicarse con ellas en un idioma incomprensible y extraño. Esto, además, de pasarse el día entero viendo videos de Stalin y Putin por YouTube.

Para el mandatario, en su calidad de médico, estos molestos efectos secundarios de la Sputnik V pueden ser contrarrestados con juramentos de adhesión incondicional a su gobierno y, sobre todo, evitando salir a manifestar los sábados por la tarde a la Plaza Central, aún cuando se porten mascarillas donadas por los partidos leales al Presidente. En todo caso, la vacuna rusa no se administrará a toda aquella persona a la que se le sospechen intenciones de querer quemar el edificio del Congreso, con los legisladores adentro. “Con ellos, si bien les va, podríamos ensayar algunas dosis de la Astra Zeneca, ya que ponerse a hablar inglés con acento británico no se considera una traición a los valores democráticos que defendemos”, remató Giammattei.

Por otra parte, según el Presidente, la Sputnik V “nos permitiría ahorrarnos unos centavos”, que bien podrían invertirse en la fabricación de banderas blancas para repartir entre todos aquellos que no recibieron el Bono Familia. “La situación económica se anuncia crítica para el 2021, así que tenemos que dotar a los guatemaltecos de las herramientas necesarias para poder pedir auxilio en situaciones extremas”, adjuntó Giammattei.

Otra de las ventajas de la vacuna rusa, es que debido a que no se necesitan temperaturas gélidas para conservarse (“Fíjense, ustedes, dicen que se está fabricando en Nicaragua y ahí hace un calor insoportable”, acota Giammattei), se ha pensado que podría transportarse en carretillas “de esas que se utilizan para vender granizadas”. “El hielo seco cuesta que se derrita y eso nos permitiría llevarla a las comunidades que se quedaron sin energía eléctrica durante las tormentas Eta e Iota”, comenta el Presidente.

“Por último, quiero hablarles con sinceridad y transparencia –dijo Giammattei–, con este relajo de que no me quieren dar pisto, porque dicen que me lo gasto comprando anillos de compromiso y pares de suntuosos relojes de colección muy escogidos, lo más seguro es que la vacuna irá llegando a Guatemala ahí por el 2026, y ya para entonces, que la gente se ponga a hablar en chino o en ruso ya no será problema mío, sino del que venga después. Yo por mi parte estoy tranquilo, ya habré cumplido mi misión. Y díganme, ustedes, de qué se quejan. A mí, sin ir muy lejos, con todo esto de las manifestaciones por poco y me lleva también el huracán; ya me dio el COVID y el doctor Asturias me encerró en mi casa. Y acaso me estoy quejando, acaso anduve reclamando bonos o maltratando presidentes por la calle. No. Me las aguanté solito. Así que ustedes hagan lo mismo, tomen ibuprofeno, pónganse la mascarilla y procuren que esta les tape la nariz, intenten que Dios los agarre confesados y, sobre todo, pidan en sus oraciones que Dios bendiga a Guatemala para que no se siga muriendo más gente, digo yo…”.

Acto seguido, el mandatario abandonó abruptamente la reunión de “Zoom”, pero volvió a conectarse a los pocos segundos, para desearle a los presentes y a todo el pueblo de Guatemala un feliz Día de los Inocentes.