La de creer en los milagros

Uno de los grandes privilegios que me ha regalado mi profesión, fue haber sido el fotógrafo oficial del Gobierno para la segunda visita del Papa Juan Pablo II a Guatemala en 1996. Y todo sucedió por ser shute. Recién regresado a Guatemala, sin una preferencia de Fe, el Presidente Álvaro Arzú recién tomaba posesión y la gran noticia era que venía el Papa Juan Pablo II a Guate. Me fui a ver que ondas en el Campo de Marte y me acerqué a la gran tarima, donde el Papa daría su homilía. Sobre la tarima estaba mi buen amigo Sergio Búcaro, me acerqué a saludarlo y me contó que el presidente lo había comisionado para organizar la visita papal, ¿Ya tienen fotógrafo? Pregunté…y de una me dijo, sí, lo acabo de encontrar, ¡Sos vos! Después de esa segunda visita, fui invitado por el Vaticano a cubrir las actividades del Papa durante la Semana Santa de 1998, en donde conocí un poco mejor a Arturo Mari, quién fue el fotógrafo del Papa Juan Pablo II durante 27 años. En su tercera visita en 2002, acreditarme fue un poco más complejo, por ningún lado me querían acreditar. Mi pequeño milagro: un día me llama mi viejo amigo Manolo Maldonado, quién fungía como Director de Aeronáutica Civil y me contó que a el le tocaría abrir la puerta de avión para recibir a Su Santidad, en esa ocasión el convaleciente Papa descendería por la parte de atrás del avión, dejando a la prensa sin chance de tomar esas fotos. Cuando el avión ya estaba estacionado, los primeros en bajar fueron Arturo y su sobrino Francesco, otro de los fotógrafos del Observatore Romano. Al ver a Arturo, se me iluminaron los ojos y le conté que el Gobierno no me había querido acreditar y me dio uno de los botones que identificaban a los fotógrafos de La Santa Sede y pasé como uno más de ellos y logré cubrir gran parte de los eventos de ese viaje en lugares bastante privilegiados. Luego vino la muerte de Juan Pablo II y fui acreditado para el Funeral, las ceremonias de canonización y la de la beatificación que se llevó a cabo el 1 de mayo de 2011. Durante los preparativos de esa magna ceremonia católica, donde declararían Santo al Papa Juan Pablo II, con mi broder Sammy Franco (también acreditado) caminábamos por la Plaza San Pedro y notamos mucho movimiento en el área donde iba a ser la ceremonia al día siguiente, al acercarnos distinguimos a las dos mujeres, que por cuyos milagros, la Iglesia Católica declaró Santo a Juan Pablo II

El primer milagro, se realizó en la persona de la monja francesa Marie Simon Pierre, quien se curó de la enfermedad de Parkinson que padecía sin que los médicos pudieran comprender cómo. La monja trabajaba en una clínica de maternidad de París. El segundo milagro que llevará a los altares a Juan Pablo II tuvo lugar en Costa Rica en 2011, cuando Floribeth Mora ingresó en un hospital con un gravísimo aneurisma. Días después, el coágulo del cerebro se disolvió sin tratamiento alguno. El médico a cargo no se explica cómo ocurrió. “Por qué desapareció, pues yo nunca le he encontrado una explicación”. Para su familia la recuperación fue fruto de las plegarias que le dedicaron a Juan Pablo II. Humilde, Mora aseguró: “no soy yo la importante aquí, es el Señor Dios y estos médicos. Yo les cuento una historia maravillosa y es un honor contarla, pero es mayor el honor hablarles del Señor. Sólo Dios sabe qué planes tiene para mí. Siento que Dios se manifestó en mí en varios momentos”, señaló. “El que no quiere creer en el Señor, que no crea. Y el que sí quiera creer, que crea. Hay muchos milagros, pero sólo Dios sabe por qué escogieron el mío”, explicó Mora.

Después de este evento, vino mi libro Juan Pablo II, Mensajero de la Paz

Los milagros, no importa que tan grandes o chiquitos suceden, si uno tiene fe y esperanza.

