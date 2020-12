360° a vuelo de pájaro

La Reserva Federal está proyectando una larga sombra sobre el mercado de bonos más grande del mundo, descarrilando una operación de recuperación clásica y subrayando cómo una era de intervención del banco central repercutirá durante algún tiempo.

Estados Unidos parece estar listo para superar las 300 mil muertes por COVID-19 en la próxima semana, cerca de una quinta parte de todas las muertes por coronavirus en todo el mundo. Estados Unidos tiene más de una quinta parte de todas las infecciones confirmadas por coronavirus.

La tasa de infección de Francia sigue aumentando y Portugal informó de muertes récord en un solo día. Singapur está endureciendo las medidas fronterizas a la luz del empeoramiento del brote en Hong Kong. Y la Organización Mundial de la Salud está evaluando candidatos a vacunas. En EE. UU. los nuevos casos de California alcanzaron un récord a medida que la disponibilidad de cuidados intensivos se hundió y la ciudad de Nueva York dio otro paso atrás. Unos 3 mil 115 estadounidenses murieron ayer de COVID-19, más que todos los que murieron el 11 de septiembre de 2001.

Airbnb alcanza los US$100 millardos

Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb, se quedó momentáneamente sin palabras en la televisión en vivo ayer después que le dijeran que las acciones de su compañía comenzarían a cotizar a US$139, luego que su OPI las hubiera tasado en US$68. (Finalmente cerraron en US$144.71.) También pudo haber estado hablando por Wall Street y Silicon Valley, que se quedaron atónitos por un frenesí por las OPI tecnológicas esta semana.

La participación de Chesky en Airbnb ahora vale alrededor de US$11 millardos. Eso puede haber estado en su mente cuando Emily Chang, de Bloomberg, le dijo hacia dónde se dirigía el precio de las acciones. Una transcripción de su reacción:

Esa es la primera vez que escucho ese número. Hum, es decir, eso es … yo … ya sabes, cuando … en abril, recaudamos dinero, era un financiamiento de deuda … eh … ese precio nos habría costado alrededor de US$30. Así que yo … no sé qué más decir. Es … eso es un … eso es muy … eso es … hum … eso es … sí … me siento muy honrado por eso.

El debut de Airbnb culmina un aumento meteórico en la valoración de la empresa de alquiler de viviendas. Su ronda de recaudación de fondos de la Serie A en 2010 lo valoró en US$60 millones, según PitchBook. Diez años después, durante una pandemia que asoló la industria de viajes, vale US$100 millardos, o más que Expedia y Marriott juntos.

Hasta aquí los esfuerzos para evitar grandes estallidos de OPI. Los suscriptores de DoorDash (un aumento del 86% ) y Airbnb (113%) probaron un nuevo sistema en el que los posibles inversores utilizaron un portal en línea, para indicar sus niveles de interés a los banqueros. Una avalancha de inversores minoristas, que no utilizaron el sistema, hizo que las cosas se salieran de control, informa Bloomberg. Por qué son importantes los estallidos de negociación del primer día: un gran aumento significa que las empresas dejaron mucho dinero sobre la mesa cuando vendieron acciones. En el caso de Airbnb, eso equivale a casi US$4 millardos en efectivo renunciado.

El Gobierno de Suecia comenzará a explorar la viabilidad de que el país se mueva a una moneda digital, lo que marcará otro paso hacia lo desconocido para la sociedad más sin efectivo del mundo.

Por temor a perder el control del Senado de Estados Unidos, los republicanos están presentando demandas que podrían limitar la forma en que los residentes de Georgia pueden votar en las dos próximas elecciones que decidirán el control de la Cámara y quizá la agenda legislativa del presidente electo, Joe Biden. Entre otras cosas, las demandas buscan reducir el acceso a la votación por medio de buzones y boletas por correo, similar a los esfuerzos republicanos que fueron rechazados antes de las elecciones del 3 de noviembre.

El Congreso prohíbe las empresas fantasma anónimas después de una larga campaña de grupos anticorrupción. La Ley de Autorización de Defensa Nacional, que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso por márgenes a prueba de veto esta semana, requiere que las nuevas corporaciones registren los nombres de sus verdaderos dueños en el Departamento del Tesoro. El requisito, que se ha presentado al Congreso en cada sesión durante más de 10 años, ayudará a combatir el lavado de dinero y otras actividades delictivas, dicen sus defensores.

La investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre el presidente Trump se intensificó cuando los fiscales entrevistaron a los trabajadores de Deutsche Bank y al corredor de seguros de Trump.

Las entrevistas son el último indicio de que una vez que Trump deja el cargo, aún enfrenta la amenaza potencial de cargos criminales que estarían fuera del alcance de los indultos federales.

El Banco Central Europeo lanza más estímulos. El banco dijo que extenderá y expandirá los programas de ayuda como su iniciativa de compra de bonos de US$2 billones, ya que a los funcionarios les preocupa que una segunda ola de casos de COVID-19 afecte la economía de la eurozona.

Mastercard y Visa cortaron lazos con Pornhub. Las compañías de pagos han prohibido el uso de sus tarjetas en el sitio web de pornografía, luego de que Nick Kristof de The Times informara que la plataforma albergaba videos de abuso y violación infantil.

¿Bitcoin tiene algún valor real? ¿Por qué vale algo el oro? Es un metal que conduce el calor y hace bonitas joyas, pero creemos que es valioso porque sabemos que todo el mundo piensa que es valioso. Hay consenso. Bitcoin está llegando a un punto de inflexión: gobiernos, instituciones, consumidores y también delincuentes: ¡los delincuentes aman bitcoin! Es solo polvo de software, pero a medida que más personas lo poseen, más se afirma su valor. La red ha demostrado su valía. Incluso si no se basa en nada racional, es valioso. Cada vez es más difícil ignorar la cuestión política subyacente sobre cuál será la próxima moneda de reserva del mundo. Al emitir un yuan digital, China presionó a EE. UU. El Tesoro se enfrenta a un dilema. Pueden perder el control y la moneda digital podría convertirse en una amenaza para el dólar. Necesita regulación, pero, ¿de qué tipo? Los reguladores estadounidenses harían bien en no socavar a los innovadores. El presidente Trump tronó contra las criptomonedas. Biden no es activamente hostil contra las criptomonedas. Pero con todo en su plato, no será una prioridad para la próxima administración.

La portada de esta semana aborda el tema de la inflación. La premisa de una inflación baja está incorporada en las políticas económicas y los mercados financieros. Explica por qué los gobiernos pueden endeudarse mucho, los bancos centrales compran montones de deuda y los mercados de valores se disparan incluso cuando el COVID-19 se enfurece. Predecir el final de la baja inflación es una especie de apostasía. Sin embargo, una banda de disidentes cada vez más ruidosa piensa que el mundo podría salir de la pandemia hacia una era de mayor inflación. Sus argumentos no son abrumadores, pero tampoco vacíos. Incluso una pequeña probabilidad de tener que lidiar con un aumento repentino de la inflación es preocupante, porque el stock de deuda es muy grande y los balances de los bancos centrales están abultados. En lugar de ignorar el riesgo, los gobiernos deberían tomar medidas ahora para aminorar cualquier salto repentino de inflación.

