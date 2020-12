Jefe de la FECI interpone amparo contra Fiscal Especial

La abogada Claudia González, representando a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), interpuso un amparo en contra de la resolución en la que se designa a un Fiscal Especial para investigar las denuncias contra Sandoval.

González señaló que la resolución emitida por la fiscal general, Consuelo Porras, el 4 de septiembre, “no cumple con los requisitos establecidos por la ley, violenta el debido proceso, la seguridad jurídica y la debida fundamentación”, por lo que presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la acción legal con la que buscan revocar la disposición emitida por Porras.

González también resaltó que casi el 70 por ciento de las denuncias que están a cargo del Fiscal Especial provienen han sido planteadas por la Fundación Contra el Terrorismo en contra de Sandoval.

“Son denuncias que no tienen fundamento y consideramos que no es aplicable que un Fiscal Especial conozca cuando no se tiene una fundamentación adecuada”, enfatizó González.

En tanto, Sandoval señaló que existen fiscales que al finalizar las pesquisas determinan que es pertinente la desestimación de las denuncias, pero son sometidas a consulta para determinar si se tramitan o son rechazadas.

El jefe de la FECI también dijo que desde el 2018 aumentaron las denuncias en su contra.

Por su parte el secretario de Asuntos Internacionales del MP, Ángel Pineda, indicó al programa Con Criterio que existe un banco electrónico de personas que pueden ocupar el cargo de Fiscal Especial, pero que mientras se realiza la designación, los expedientes quedarán bajo resguardo de la Fiscalía de Asuntos Internos, la cual ya fue recusada en su totalidad.

Además, el secretario del MP señaló que la exfiscal especial Karin Orellana ya había ubicado y revisado los expedientes y comenzó a practicar diligencias en algunos casos que se encontraban sin movimiento.

