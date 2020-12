360° a vuelo de pájaro

Facebook aplastó ilegalmente la competencia comprando a sus rivales, según las demandas presentadas por 48 estados de EE. UU. y reguladores federales.

Las demandas provocaron feroces enfrentamientos legales que podrían desmantelar algunos de los servicios de comunicación más populares del mundo. Las quejas, una de la Comisión Federal de Comercio y otra de decenas de fiscales generales estatales, se presentaron el miércoles después de más de un año de investigación, sobre lo que los reguladores acusan de tácticas ilegales y anticompetitivas utilizadas por Facebook para convertirse en el sitio de redes sociales más poderoso del mundo. El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha calificado el esfuerzo como una amenaza para la existencia de la empresa y ha prometido luchar.

Esta semana, DoorDash y Airbnb se harán públicas en mega OPI consecutivas, básicamente el equinoccio deportivo para los inversores de Wall Street. Hasta mañana, el gigante de la entrega de comida.

Según se informa, DoorDash fijó el precio de sus acciones en US$102 por pop, lo que, sobre una base totalmente diluida, equivaldría a una capitalización de mercado de aproximadamente US$39 millardos. La compañía había estado apuntando entre US$90 y US$95 por acción la semana pasada.

La pandemia solidificó el liderazgo de DoorDash en la industria de entrega de alimentos de EE. UU., catapultando su participación de mercado a casi el 50% (el número 2, Uber Eats tiene el 28%). La historia de éxito comienza en 2013…

A medida que las empresas de reparto de comida iban rueda a rueda en las ciudades, DoorDash optó por un mercado con menos competencia: los burbs. Cuando la pandemia hizo que las familias huyeran de las áreas urbanas, DoorDash estaba listo para recibirlos con US$10 de descuento en un plato familiar de falafel. Hoy, DoorDash dice que tiene el 58% del mercado suburbano. Pero como es también el mejor jugador en Dallas, Houston, Filadelfia, DC, Minneapolis y San Francisco.

Más buenas noticias para Pfizer-BioNTech: luego de un análisis profundo, la FDA concluyó que esta vacuna redujo el riesgo de COVID-19 severo después de solo una dosis (para una eficacia total, se requieren dos dosis con tres semanas de diferencia). Hoy, un panel asesor de expertos en vacunas decidirá si la autoriza para uso de emergencia. Dedos cruzados.

AstraZeneca y Oxford obtienen un sello de aprobación: un nuevo estudio revisado por pares mostró que la vacuna COVID-19 de la pareja, cuyos confusos resultados iniciales plantearon preguntas en la comunidad médica, es aproximadamente un 70% efectiva para prevenir infecciones.

El presidente electo y fanático de la simetría, Joe Biden, prometió 100 millones de vacunas en los primeros cien días de su administración.

La Casa Blanca se sumergió ayer en las negociaciones de estímulo con los demócratas del Congreso, ofreciendo una propuesta de US$916 millardos que Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, compartió con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, y Mitch McConnell, el líder de la mayoría del Senado. El acuerdo incluiría pagos únicos en efectivo a los estadounidenses y ayuda a los gobiernos estatales, locales y tribales.

La aplicación de negociación de acciones Robinhood contrató a Goldman Sachs para liderar una posible OPI (Reuters). La Comisión Federal de Comercio presentó una demanda para bloquear la adquisición por parte de Procter & Gamble de la empresa emergente de afeitadoras para mujeres Billie. (CNN). Tesla planea recaudar hasta US$5 millardos vendiendo nuevas acciones. Por separado, Elon Musk dijo que se había mudado a Texas desde California. (CNBC, WSJ). Uber cederá el control de su división de taxis aéreos a la start-up Joby Aviation, su segundo acuerdo para vender una unidad que genera pérdidas esta semana (Reuters).

Elon Musk ganó su estatus de platino a fuerza del valor de las acciones de Tesla. Pero, según esa medida, dice un analista de JP Morgan, el multimillonario probablemente debería ser mucho más pobre. Las acciones de Tesla están sobrevaloradas “drásticamente” y los inversionistas que piensan en aumentar sus tenencias en acciones de Telsa antes de su incorporación al índice S&P 500, escribió Ryan Brinkman, no deberían hacerlo.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times y CNBC.