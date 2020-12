EE. UU reconoce el trabajo de la FECI y de jueces y magistrados que sufren ataques

El embajador de Estados Unidos (EE. UU) en Guatemala, William Popp, felicitó al equipo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), liderada por el fiscal Juan Francisco Sandoval, por sus investigaciones de casos graves de corrupción en el país.

El diplomático también reconoció a los jueces y magistrados que trabajan a pesar de ser objetivos de ataques frecuentes y de las condiciones difíciles en el avance de la justicia. Así como al Ministerio Público que ha mostrado dedicación en aumentar el número de agencias en el interior del país.

Popp participó este miércoles en un acto oficial por la Conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción que se realizó en el Palacio Nacional.

En su discurso, Poop dijo que la corrupción es un mal que impide la prosperidad, seguridad y acceso a la justicia. Señaló que el robo de recursos comienza con el socavamiento de las instituciones del Estado por lo que es necesario el compromiso de las autoridades para proteger las entidades. “Esto requiere que no se permita el uso de las leyes y procedimientos de Estado como armas” indicó.

También manifestó que EE. UU continuará apoyando a Guatemala en la lucha contra la corrupción con herramientas de la ley estadounidense como las revocaciones de visas, procesamientos legales en EE. UU, captura de bienes y sanciones individuales bajo la ley global Magnitsky.

Además, destacó que el empeño del Estado de Guatemala es clave. “Sin cortes honestas e independientes la inversión, comercio y desarrollo no puede prosperar, sin funcionarios honestos en el cumplimento de sus deberes, la democracia no puede crecer. Sin autoridades que velan por los intereses del pueblo y no en intereses individuales, la justicia no puede existir y sin evitar la cooptación de instituciones por elementos del Crimen organizado, la seguridad no se puede preservar” señaló el diplomático.

Comunidad internacional pide luchar contra la corrupción

La Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Guatemala, Rebeca Arias, dijo que la lucha contra la corrupción es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

El Reino Unido también indicó que la corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico político y social por lo que seguirá apoyando al Estado de Derecho y para avanzar en la agenda contra la corrupción y que se permita el acceso a al información, la libertad de prensa y la transparencia debido a que son elementos claves para una democracia que contribuyen a generar prosperidad.

Representantes de Alemania, Suiza, España, Canadá y la Organización de los Estados Americanos (OEA) también manifestaron su apoyo a Guatemala en la lucha contra la corrupción.