360° a vuelo de pájaro

Gran Bretaña se convirtió el martes en el primer país occidental en comenzar a administrar una vacuna contra el coronavirus (desarrollada por BioNTech y Pfizer), ya que un estudio revisado por pares dijo que una vacuna diferente (desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca) brindaba protección contra casos graves de COVID-19, pero las deficiencias en los datos significaron que se necesita más análisis sobre cómo funciona para las personas mayores. En un día en que las infecciones estadounidenses superaron los 15 millones, y mientras las muertes estadounidenses se acercan constantemente a las 300 mil, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dio indicaciones tempranas de que podría autorizar el uso de la vacuna BioNTech-Pfizer. El presidente electo Joe Biden prometió distribuir 100 millones de dosis de vacunas a los estadounidenses en los primeros cien días de su administración. Pero hay preguntas sin respuesta para un mundo posterior a la vacuna, incluido si los medicamentos evitan que un receptor protegido infecte a otros.

Elon Musk, el segundo ser humano más rico de la Tierra, se ha mudado a Texas para centrarse en dos grandes prioridades para sus empresas: el nuevo vehículo Starship de SpaceX y la nueva Gigafábrica de Tesla, actualmente en construcción en Austin. Ah, y el estado rojo no tiene impuesto sobre la renta personal.

La insistencia del senador Mitch McConnell en liberar a las empresas de la responsabilidad por su papel en las personas que se enferman o mueren a causa del COVID-19, y la negativa de los republicanos a ayudar a los estados de tendencia demócrata aplastados por los costos de la pandemia, pueden finalmente condenar un segundo paquete de rescate. Mientras tanto, millones de estadounidenses están a punto de ver expirar sus beneficios y los estados pronto se verán obligados a realizar recortes presupuestarios catastróficos.

Etsy es conocido como un sitio donde los artesanos y las pequeñas empresas venden productos como máscaras faciales hechas a mano. Pero también es algo más, escriben Matt Phillips y Gillian Friedman de The Times: el mejor desempeño en el S&P 500 este año. Ese es un cambio notable para una empresa que luchó poco después de su OPI de 2015 y se vio obligada a adoptar las reglas de Wall Street.

McConnell fue uno de los republicanos en un panel del Congreso que planeaba las ceremonias de inauguración y bloqueó una resolución que decía que se estaban preparando para la juramentación de Biden. La negativa a reconocer la derrota del presidente Donald Trump se produjo cuando Texas pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloqueara a cuatro estados que eligieron a Biden para que no participaran en el Colegio Electoral, quizá la última apuesta arriesgada de los aliados de Trump para cancelar las elecciones y mantenerlo en el poder. El propio Mandatario está buscando ayuda de los funcionarios estatales republicanos para evitar que Biden ingrese a la Casa Blanca.

Se esperan demandas antimonopolio estatales y federales contra Facebook hoy. Se prevé que los casos aleguen, que el gigante tecnológico participó en tácticas ilegales y anticompetitivas, para comprar o matar a sus rivales y solidificar su dominio en las redes sociales, según tres personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato para describir una aplicación de la ley.

Puede parecer una pareja inusual: las grandes empresas y el papa Francisco, un pontífice que ha criticado repetidamente al capitalismo en términos mordaces. Pero hoy anunciaron una nueva asociación, la última señal de la creciente influencia de las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, o ESG, en los negocios.

Conozca al Consejo para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano, un conglomerado de empresas, inversionistas y otros grupos que representan US$2.1 billones en capitalización de mercado y 200 millones de empleados. El grupo ha anunciado compromisos hacia objetivos ambientales y comerciales sostenibles que encajan en el movimiento ESG, con la bendición de Francisco.

Los 27 líderes del consejo son conocidos como Guardianes del Capitalismo Inclusivo e incluyen a Ajay Banga de Mastercard, Marc Benioff de Salesforce y Brian Moynihan de Bank of America. Se reunirán cada año con Francisco y el cardenal Peter Turkson, quien dirige el departamento del Vaticano que se ocupa de muchos problemas sociales. El grupo es una creación de Lynn Forester de Rothschild, la empresaria que ha respaldado compañías para promover el llamado capitalismo inclusivo a raíz de la crisis financiera de 2008. Entre ellos se encuentra Inclusive Capital Partners, un fondo de cobertura activista centrado en ESG co fundado con Jeff Ubben.

Goldman Sachs toma el control total de su empresa conjunta de valores de China. Ha acordado comprar la participación del 49 por ciento de su socio local. Pekín dijo que permitiría tales movimientos a principios de este año, y otras compañías financieras occidentales se están preparando para seguir.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, The Times y Newsweek.