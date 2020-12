El lío político que impidió la integración de una comisión en el Congreso

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es tan importante como la de Finanzas y Moneda del Congreso. Dicha sala ha discutido, analizado y emitido recomendaciones relacionadas con las reformas constitucionales, ha estudiado cambios al Código Civil, Penal y Procesal Penal y ha dictaminado iniciativas de la Ley de Orden Público y de Extinción de Dominio.

Este año, en la distribución de las 38 salas de trabajo, la de Legislación y Puntos Constitucionales le correspondió a la bancada Bienestar Nacional (Bien). El bloque ganó en las elecciones pasadas un total de ocho diputaciones, pero desde que fueron electos se dividieron en dos grupos, uno liderado por Evelyn Morataya y el otro por el dueño del partido, Fidel Reyes Lee.

El conflicto político entre ambos impidió que en este periodo la comisión se reuniera, tal como lo establece el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Reyes envió una carta a principios de año a la Junta Directiva presidida por Allan Rodríguez, en la que señalaba que cinco de estos diputados electos no pertenecían a dicha bancada, ya que no estaban afiliados al partido, por lo que no les correspondía tener comisión.

La carta fue aceptada por el presidente Rodríguez y desde entonces Reyes Lee y sus diputados se convirtieron en aliados del oficialismo. No obstante, el tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, señala que para la Directiva la bancada sigue siendo de ocho diputados y no de tres, como argumenta Reyes Lee.

Debe de renunciar

“Ellos se metieron en un limbo que nunca arreglaron”, agregó Castillo al indicar que para quitarle la comisión al bloque Bien, el jefe de bancada tendría que renunciar en el pleno a una de las dos salas que les corresponde. De ser así una quedará en manos de Visión con Valores (Viva), Semilla o Todos.

La exdiputada Nineth Montenegro indicó que la importancia de esta comisión radica en que debería de ver temas álgidos, “por ejemplo, reformas a la Constitución”. Agregó que “es una pena” que la sala no se integrara.

La división

Este año, la bancada se dividió así: Gabriel Barahona, Marvin Alvarado Morales y Sabino Velásquez son parte del grupo de Reyes Lee; Andrea Villagrán y Gustavo Cruz votan con Morataya; en tanto que Sandra Lorena Teo migró a la bancada Valor.

8 diputados que integran una bancada les corresponden dos comisiones de trabajo.

1 a 7 diputados que integren una bancada les corresponde una comisión.