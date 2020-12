360° a vuelo de pájaro

Estados Unidos ahora está promediando tantas muertes por día por COVID-19 como en abril, cuando la pandemia brutalizó por primera vez el noreste. El promedio de siete días de muertes diarias reportadas aumentó a 2 mil 201 el domingo, una menos que el pico del 18 de abril. Es posible que las vacunas comiencen a administrarse esta semana, pero se espera que decenas de miles de estadounidenses más mueran antes de que se domestique el coronavirus. Ayer, el New York Times informó que el verano pasado, los asesores del presidente Donald Trump rechazaron una oferta de Pfizer para venderle al gobierno dosis adicionales de su medicamento. Como resultado, es posible que Pfizer no pueda proporcionar más dosis a los estadounidenses hasta junio. Pero hacia el norte, Canadá ha reservado más vacunas por persona que cualquier otro país.

Las acciones cayeron debido a que los picos de infección provocaron temores de más restricciones. La libra redujo las pérdidas cuando el Reino Unido acordó más conversaciones con la Comisión Europea para abordar el estancamiento del brexit.

Palantir Technologies, cofundada por el aliado de Trump, Peter Thiel, ganó un acuerdo de US$44 millones con la Administración de Alimentos y Medicamentos para proporcionar software para revisiones e inspecciones de medicamentos, lo que amplía aún más los negocios gubernamentales que la compañía obtuvo mientras Trump estuvo en la Casa Blanca.

El agua se unió al oro, el petróleo y otras materias primas comercializadas en Wall Street, lo que resalta las preocupaciones, de que el recurso natural crítico para la existencia humana se está volviendo progresivamente más escaso en la mayor parte del mundo. El agua de Guatemala jamás podría cotizarse en Wall Street, pues en términos prácticos, se ha transformado en estiércol, saturado de plástico.

El mayor desarrollador de Dubái está deteniendo temporalmente nuevos proyectos, en medio de un exceso de propiedades que, combinado con la pandemia, ha reducido casi un tercio de los precios de la vivienda en los últimos seis años.

Los funcionarios de Georgia dijeron que volverían a certificar los resultados electorales del estado, después de que un segundo recuento confirmó la victoria de Joe Biden allí.

“Ahora hemos contado los votos emitidos legalmente, tres veces, y los resultados permanecen sin cambios”, dijo el secretario de Estado, Brad Raffensperger, un republicano, en una conferencia de prensa ayer.

El anuncio es el último golpe a los intentos del presidente Trump de subvertir los resultados de las elecciones en Georgia. Ahora ha perdido en el recuento electoral inicial, un recuento manual ordenado por el estado y este recuento, que fue solicitado por su campaña y completado por máquinas, luego de que el estado certificara sus resultados el mes pasado.

Universal Music Publishing Group anunció que había firmado un acuerdo histórico, para comprar todo el catálogo de composición de Bob Dylan, incluidos clásicos que cambiaron el mundo como Blowin ‘in the Wind, The Times They Are A-Changin y Like a Rolling Stone, en lo que puede ser la mayor adquisición de los derechos de publicación musical de un solo acto. El precio no fue revelado, pero se estima en más de US$300 millones.

Milicias étnicas: Los funcionarios indios, dicen que China está ayudando a los grupos rebeldes, que han intensificado los ataques en su frontera con Myanmar, abriendo otro frente en el conflicto entre dos naciones, que ya están involucradas en un enfrentamiento mortal en el Himalaya. Como informa Sudhi Ranjan Sen, los funcionarios dicen que el Ejército del Estado de Wa United y el Ejército Arakan están actuando como representantes de Pekín, al suministrar armas y proporcionar escondites para los insurgentes en los estados del noreste de India, una afirmación que China niega.

Maduro sin oposición: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recuperó ayer el control de la Asamblea Nacional en elecciones que fueron boicoteadas por la oposición. La victoria de Maduro consolida su control sobre la última institución democrática del país y debilita aún más al líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido por Estados Unidos y la UE como el líder legítimo. Pero el respaldo internacional de Guaidó se basa en su condición de jefe del Congreso, cargo que está a punto de perder.

En 2020, se enviarán aproximadamente US$40 millardos en remesas a México. La mayor parte de ese dinero es enviado por mexicanos que trabajan en el exterior por medio de bancos y servicios de transferencia como Western Union, que cobran tarifas elevadas por mover ese dinero.

Ahora Walmart quiere entrar en este mercado. El gigante minorista anunció recientemente que introduciría remesas a México dentro de su aplicación en los próximos dos años. Walmart, que opera más de 2 mil 500 tiendas en ese país, dice que cobrará tarifas más bajas con la esperanza de que el dinero permanezca en la aplicación y se use para pagar los bienes y servicios de Walmart.

Las autoridades del Reino Unido encontraron cocaína escondida en la pulpa de banano. El envío con destino a Bélgica desde Colombia contenía £100 millones (US$134 millones) de la droga.

Goldman Sachs es una de las firmas más conocidas de Wall Street, su identidad está indeleblemente ligada a Nueva York. Sin embargo, puede trasladar al menos algunas partes de una división importante a Florida, teniendo en cuenta los costos y la pandemia.

Florida es particularmente popular para la industria financiera. Elliott Management planea trasladar su sede de Midtown Manhattan a West Palm Beach, y Citadel y Blackstone también se están expandiendo en el estado. El estilo de vida atrae a algunos grandes apostadores financieros, que pueden mantener el horario de la Costa Este mientras se benefician de un clima más cálido, casas palaciegas cerca de la playa y sin impuestos estatales sobre la renta.

Chick-fil-A demanda a los productores de pollo por la fijación de precios. La cadena de comida rápida acusó a los principales proveedores, incluidos Tyson y Perdue, de coordinar su producción para hacer subir los precios. El Departamento de Justicia ha presentado cargos penales contra ejecutivos de la industria por reclamos similares en otros casos.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times y CNBC.