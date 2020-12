360° a vuelo de pájaro

The Economist esta semana

La portada de esta semana de The Economist analiza el carbón, la principal fuente de gases de efecto invernadero. En América y Europa, el consumo ha caído un 34% desde 2009. La Agencia Internacional de Energía estima que el uso global de carbón, nunca superará su pico pre-COVID. Sin embargo, el carbón todavía representa el 27% de la energía bruta utilizada para alimentar todo, desde automóviles hasta redes eléctricas. Lo más importante, a diferencia del gas natural y el petróleo, es el carbono concentrado y, por lo tanto, representa un asombroso 39% de las emisiones anuales de dióxido de carbono de los combustibles fósiles. Si las emisiones globales van a caer lo suficientemente lejos, lo suficientemente rápido, la tarea ahora es replicar el éxito de Occidente y repetirlo en Asia. La tecnología ayudará. Las granjas solares y la energía eólica terrestre son ahora la fuente más barata de nueva electricidad para al menos dos tercios de la población mundial. Pero la política del carbón es traicionera, incluso, para gobiernos autocráticos. Si Asia quiere completar la revolución iniciada en Occidente y enviar carbón a los museos y los libros de historia, queda mucho por hacer.

El presidente Trump ordenó a todas las tropas estadounidenses que salieran de Somalia. De los aproximadamente 700 estacionados allí, muchos serán trasladados a Kenia.



La retirada de Somalia siguió las órdenes del presidente Trump de reducir la presencia estadounidense en Afganistán e Irak, y reflejó el antiguo deseo del Presidente de poner fin a los combates militares de larga duración contra las insurgencias islamistas en países frágiles y fallidos de África y Oriente Medio, una misión demoledora que se ha extendido desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El ritmo de contratación en Estados Unidos se desaceleró considerablemente en noviembre, con solo 245 mil puestos de trabajo creados.

La recuperación económica estadounidense continúa desacelerándose, dejando varados a millones que aún no han encontrado un nuevo trabajo después de quedarse sin empleo por la pandemia del coronavirus.

Los científicos chinos afirman haber construido una computadora cuántica que es capaz de realizar ciertos cálculos casi cien billones de veces más rápido que la supercomputadora más avanzada del mundo.

Big Wind. Ha habido un cambio radical en el sector energético corporativo: el mes pasado, Exxon fue derribada brevemente como la compañía energética más valiosa de EE. UU. Su rival es NextEra Energy, propietaria de la colección de parques eólicos y solares más grande del mundo. NextEra Energy es una empresa estatal, fundada en 1925 como Florida Power and Light, y muy lentamente, se convirtió en líder en energías renovables y se enfrentó con éxito, en una larga y extenuante maratón a un gigante del petróleo, paradójicamente, en un estado, La Florida, donde los combustibles derivados del petróleo, por norma, suelen ser muy baratos.

El creciente brote frena el auge del empleo

La economía de Estados Unidos agregó 245 mil puestos de trabajo el mes pasado, una lectura por debajo de las expectativas y menos de la mitad de los 610 mil puestos de trabajo en octubre. La tasa de desempleo bajó de 6.9% a 6.7%. El informe completo fue, como dijo el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, “un poco decepcionante”.

Después de que se publicaron los datos, los precios de los bonos del Tesoro cayeron, empujando los rendimientos al alza y las acciones subieron a máximos históricos. De hecho, fue la primera vez que el S&P 500, el Dow, el Nasdaq y el Russell 2000, cerraron en récords desde enero de 2018.

¿Por qué? Los inversionistas están jugando al ajedrez en 3D. Están apostando a que la noticia de una desaceleración de la recuperación económica, le dará al Congreso una patada aún mayor en el trasero, para llegar a un acuerdo sobre un paquete de estímulo para el coronavirus.

Las conversaciones de ayuda comenzaron con mayor urgencia esta semana, dado el alarmante aumento de nuevos casos de COVID-19 y la posibilidad de que unos 12 millones de estadounidenses pierdan sus beneficios por desempleo después de Navidad.

Mirando hacia el futuro… El liderazgo demócrata apoya un paquete bipartidista de US$908 millardos, que se adjuntaría a un proyecto de ley de gastos generales más grande, para evitar un cierre del gobierno después del 11 de diciembre.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley histórico que despenalizaría la marihuana a nivel federal. El proyecto de ley, llamado Ley MÁS, eliminaría la marihuana de la Ley de Sustancias Controladas y también eliminaría algunas condenas relacionadas con la marihuana.

El impacto del negocio: la ley autoriza un impuesto sobre las ventas del 5% sobre los productos de marihuana y ofrece oportunidades de micropréstamos para las pequeñas empresas de marihuana. Y la votación se produjo justo después del fin de semana de Acción de Gracias, cuando las ventas legales de cannabis en Estados Unidos alcanzaron niveles récord.

Snowflake, el gigante del software de almacenamiento de datos basado en la nube, sigue siendo la empresa más emocionante y aburrida que existe. Ayer, su capitalización de mercado superó los US$100 millardos después de informar sus primeras ganancias como empresa pública el jueves. ¿Las buenas noticias? Los ingresos aumentaron un 119% interanual en el tercer trimestre. La noticia menos buena: Snowflake espera que los ingresos —sólo— crezcan un 88% el próximo trimestre, menos del 102% que proyectaban los analistas.

