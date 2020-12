Juez ordena examinar a expresidente Álvaro Colom

Por: Rony Ríos

El juez Undécimo, José Eduardo Cojulún, ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que efectúe exámenes para determinar el estado de salud del expresidente Álvaro Colom.

Colom debía comparecer ayer a una audiencia relacionada al caso Transurbano, pero su abogado señaló que el exmandatario no pudo asistir porque padece cáncer de esófago y se le estaban practicando quimioterapias.

“En este caso, por la solicitud específica realizada por Colom, en cuanto a no ir a poner su impresión digital cada semana, se debe a que él está padeciendo un cáncer de esófago y se le están practicando quimioterapias. El médico tratante recomendó que no tuviera acceso a lugares donde pudiera contraer cualquier infección”, indicó el abogado Mario Castañeda.

Como el expresidente se encuentra gozando de medidas sustitutivas, el Ministerio Público (MP) podría solicitar su rebeldía por no comparecer a la diligencia, por lo que el juez consideró que es necesario que el Inacif certifique que la enfermedad le impide a Colom asistir a la audiencia.

Además, Cojulún rechazó la solicitud de medida sustitutiva planteada por Reina María Gómez, hermana del empresario de autobuses Luis Gómez; ambos procesados penalmente en el caso Transurbano.