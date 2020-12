La de Haniel

“La pandemia tiene y tendrá miles de caras, miles de historias; de experiencias que nos han dejado una huella intangible en nuestra mente y corazón. El ambiente desolador y tétrico se apoderó desde un principio en mi ser. Iniciaba el toque de queda en nuestro país debido al confinamiento provocado por el enemigo invisible del Covid-19. El sonido del silencio dominaba las calles vacías de los pueblos y ciudades. Dudas y temores, silencios que conversaban con la soledad. El aullido de perros y el silbido de las aves eran los sonidos protagonistas de aquellos días de incertidumbre que han pasado a ser la historia de todos. Es importante reconocer que aquellos momentos de soledad, tranquilidad y angustia me invadieron y que a través del lente de mi compañera fiel, han quedado plasmados los recuerdos en imágenes que han de servir en la posteridad. En estos tiempos de coronavirus, la mejor receta es ser solidarios, comprensivos y jamás olvidar captar en un clic, cada momento”. Haniel López.

Haniel es otro de los 22 fotógrafos participantes en el libro Guatemala Inédita. A Haniel lo contacté a través de mi amigo José del Gusto en Xela. Este es otro de los fotógrafos del libro que no conozco personalmente, Haniel es un fotógrafo originario de Tactic, Alta Verapaz, que se ha destacado por su talento, entre sus logros ha llegado a tener publicaciones de sus fotografías en medios como la Revista National Geographic en Español. Haniel fue súper entusiasta en todo el proceso de la creación del libro y logró buenísimas imágenes de su región con su dron y cámara. Ya cuando estábamos terminando el libro, se me ocurrió darle a las últimas páginas un sentido de reflexión y esperanza, estaba buscando fotografías de caminos desolados, que en mi mente representan los nuevos caminos que los guatemaltecos tendremos que recorrer. Al final quedaron tres fotografías, ésta de Haniel de la autopista a Puerto Quetzal y que tuvo la suerte de hacer clic en el instante preciso para lograrla. En esta carretera circula más del 50 por ciento de las importaciones y exportaciones de Guatemala y los miles de guatemaltecos que van a las playas.

Los fenómenos naturales de 2020, han dejado una atroz huella sobre la infraestructura vial del país. Yo soy de esas personas que le encanta manejar en carretera, en mi vida he organizado viajes largos, 6 mil millas por el oeste de Estados Unidos, de Roma a Sicilia y de Seattle a San Diego, he recorrido completa la península de Yucatán y mi ultimo viaje fue de 8 mil kilómetros por 12 Estados de México central, por mencionar algunos, y cuando viajo por Guatemala, comparo las carreteras recorridas y es una tristeza que un país tan bello como nuestra Guatemala, no tengamos las carreteras que nos merecemos. Y la solución no es tan complicada, si hubiese voluntad política.

Una de las quejas de mis amigos en México es tanta pinche caseta de cobro en las diferentes carreteras del hermano país, pero si se echaran un viajecito conmigo de La Antigua a Flores Petén o al Altiplano, apreciarían muchísimo más lo que las alianzas público privadas han logrado para sus carreteras. Guatemala ha de necesitar unos 20 mil kilómetros de infraestructura, hay empresas que quieren invertir, pero la poca voluntad política del Congreso no deja que existan avances para el bien de Guatemala. El ejemplo de la autopista Escuintla – Puerto Quetzal es y puede ser una señal positiva al inversionista institucional privado para atraer los capitales de largo plazo y de impacto económico a Guate.

La imagen de Haniel, me deja pensando que nos dirigimos a más tormentas ¿y Cómo? sabiamente lograremos superarlas y ser una mejor Guatemala.

Fotógrafos de Guatemala Inédita: Tato Estralday, Loraine Farrington, Daniel López, monodelespacio, Félix Montes, Byron Ortiz Aguilar, Gabriel Rodríguez Coloma, Martín Aguilar Saravia, Juancho Galich, Jose Miguel “Tepo” López, Jose del Busto, Carlos de León, Haniel López, Angel González, Mariano Aycinena, Juan Carlos Carrillo, Gabriel Cofiño, Santiago Billy, Oscar Rivas-Prensa Libre, Ricky López Bruni.

GUATEMALA INÉDITA.