IRTRA abre mañana sus puertas

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (IRTRA) anunció este viernes en una conferencia de prensa que el próximo sábado 5 de diciembre abrirá las puertas para la atención al público, luego de más de nueve meses cerrado debido a la pandemia del COVID-19.

En este retornó a la nueva normalidad, la empresa ha acondicionado los parques, Mundo Petapa, Xetulul, Xejuyup, Hostal aldea de la Selva y Los Hostales del Irtra, implementado medidas de bioseguridad para que los visitantes disfruten de su visita y para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

“Hoy anunciamos que estamos listos para abrir con mucha alegría para servir a la población guatemalteca en temas de recreación. Hemos tomados las medidas necesarias para que su visita sea lo más agradable posible” detalló Ricardo Castillo Sinibaldi presidente del IRTRA.

Durante el mes de diciembre como parte de la apertura, se tendrá una promoción especial de pasaportes para el uso de juegos, ya que se paga 12 y recibe 14 pases para juegos o atracciones de los parques, según informó la directiva del Instituto.

La directiva del IRTRA detalló que se tendrá especial atención a las familias que lleguen a visitar los parques bajo las medidas estrictas que han establecido las autoridades sanitarias, por lo que previo a la apertura, se permitió el ingreso de algunos visitantes este viernes.

Primeras visitas

Familias completas, niños y adultos visitaron el parque Mundo Petapa ubicado en la zona 12. Elizabeth de León detalló que llegó junto a su familia desde Boca del Monte. Asegura que esta salida es la primera que realizan luego del confinamiento por la pandemia del COVID-19.

“Esto es una noticia en medio de la crisis que vivimos, hoy solo me traje a mis dos hijas y mi hermano para no exponer a los más grandes a la pandemia. Además para los niños esto es bueno para que se no se estresen más por el encierro” aseguró de León.

El protocolo

Como parte de la adaptación a la nueva normalidad el uso de la mascarilla en los parques será obligatorio, se establece una distancia de 1.5 metros por persona para evitar contacto. Las instalaciones han sido señalizadas para mantener el distanciamiento. En algunas áreas estratégicas se han instalado dispensadores de alcohol en gel. Además, los visitantes dispondrán de un área estratégica en todos los parques para que se puedan quitar las mascarillas.

El aforo que se permitirá en esta etapa de la pandemia será del 50 por ciento de su capacidad. Los juegos y las instalaciones serán desinfectados constantemente, antes y luego del uso que le dan los visitantes según informó la junta directiva del IRTRA.

Nuevos horarios

Los horarios de visita a cada parque y centros han sido modificados por lo que ahora contarán con horarios específicos para la atención del público.

El Mundo Petapa estará abierto a partir del sábado 5 de diciembre, de jueves a domingo de 9:00 a 17:00 horas. A partir del 16 de diciembre hasta el 3 de enero de 2021 de martes a domingo en el mismo horario.

Xejuyup y Xetulul estará abierto del 5 de diciembre de jueves a domingo de 9:00 a 17:00 horas. A partir del 16 de diciembre hasta el 3 de enero estará abierto todos los días de 9:00 a 17:00 horas.

El Hostal Aldea de la Selva y los Hostales del Irtra está abierto desde el 4 de diciembre de lunes a domingo.

En esta reapertura se contará con tres nueva atracciones según detallaron las autoridades del IRTRA, en el Mundo Petapa habrá un juego familiar: El Casichoco, donde se abordan unos barquitos.

En parque temático Xetulul estará la Girandola, un juego para adultos y niños con 1.2 metros de estatura mínima, También está el Trenópolis, que se trata de una visita por un salón donde a través de la exhibición de trencitos a escala, en maquetas de alta calidad la cual fue creada para tener una experiencia similar cómo viajar en el Ferrocarril de los Altos.



Más de una década de servicio.

El 3 de diciembre la junta directiva del IRTRA, como los representantes de la iniciativa privada, llevaron a cabo en honor de Ricardo Castillo Sinibaldi un homenaje por más de 50 años de tener la iniciativa que dio vida al IRTRA. Castillo viajó a Anaheim, California junto con su esposa, Beatriz, visitando el parque de diversiones Disney Land que estaba recién inaugurado, y fue en ese momento que empezó a imaginar la posibilidad de crear un parque de esta magnitud para el país

Años después, el IRTRA es creado por los patronos de la empresa privada de Guatemala, con el objetivo de organizar y brindarles espacios para la recreación a sus trabajadores. Desde julio de 1970 Castillo fue nombrado como presidente del IRTRA.