Ejecutivo quiere terminar el año haciendo compras por excepción

El partido oficial junto con los aliados buscaron ayer la aprobación de urgencia nacional de un nuevo Estado de Calamidad, solo que esta vez para atender a los diez departamentos que fueron afectados por la tormenta tropical Eta. Sin embargo, no se lograron los 107 votos necesarios y el expediente tendrá que ser conocido en tres lecturas.

Los legisladores se reunirán de nuevo hoy para conocer en segunda lectura dicho documento. Pero las bancadas Winaq, Semilla, Victoria, Unidad Nacional de la Esperanza y Unionistas así como varios diputados independientes cuestionan la falta de información y la poca transparencia del Gobierno en estos últimos meses.

Falta de información

“Estamos votando por un Estado de Calamidad sin más información, no sabemos qué se ha hecho o qué se piensa hacer”, refirió el diputado unionista, Álvaro Arzú. El congresista cuestionó la ausencia del mandatario Alejandro Giammattei, así como la falta de información en la ejecución de los recursos.

El Ejecutivo desde marzo pasado, mes a mes, ha solicitado al Congreso la ratificación de varios Estados de Calamidad pública relacionados a la pandemia del coronavirus y por las tormentas tropicales. Varios fueron aprobados de urgencia nacional y pese a que se dejaron artículos en los cuales se establece que el Ejecutivo debe presentar un informe mensual sobre los resultados, el Gobierno ha incumplido.

“Todo el año ha sido con Estado de Calamidad”, dijo ayer la jefa de bancada, Sonia Gutiérrez, indicó que en la anterior solicitud del Ejecutivo, se decretó que debían enviar un informe para conocer los recursos gastados, pero no ha informado, hay opacidad por lo que no hay razones para ratificar. La misma postura adoptó la bancada Semilla al indicar que no existe información de lo que se ha hecho con los recursos aprobados para atender ambas emergencias.

La diputada Evelyn Morataya justificó que su voto sería a favor en esta solicitud del Ejecutivo porque existen comunidades que aún no han sido atendidas. “No le estoy haciendo un favor a este gobierno ni le estoy dando un cheque en blanco”, refirió.

Por su parte, el diputado de Todos, Boris España, indicó que la respuesta del Ejecutivo ha sido rápida, principalmente en Chiquimula, el departamento que él representa.

El legislador elogió también el trabajo de Miguel Martínez, director del Centro de Gobierno, así como del ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus.

Compras libres

En las adquisiciones bajo las modalidades de excepciones según la Ley de Contrataciones del Estado se establece que no será “obligatoria la licitación ni la cotización” en las contrataciones para adquirir bienes, suministros, obras y servicios. En el caso del Ministerio de Salud, la entidad puede comprar de manera directa vacunas, medicamentos, antirretrovirales y otros.

Un año de compras libres

Los Estados de Calamidad por el COVID-19

ratificados por el Congreso:

Decreto 8-2020 aprobado el 12 de marzo

Decreto 9-2020 aprobado el 24 de marzo

Decreto 21-2020 aprobado el 30 de abril

Decreto 22-2020 aprobado el 2 de junio

Decreto 27-2020 aprobado el 27 de junio

Decreto 28-2020 aprobado el 31 de julio

Decreto 29-2020 aprobado el 27 de agosto

Estados de calamidad por la tormenta “Eta”

Decreto 30-2020 aprobado el 11 de noviembre

Estados de sitio en Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán, Sololá

Decreto 23-2020 aprobado 3 de junio

Decreto 26-2020 aprobado 27 de junio