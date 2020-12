360° a vuelo de pájaro

Una variación de “America First”. Biden le dijo a Tom Friedman de The Times: “Quiero asegurarme de que vamos a luchar como el infierno invirtiendo en Estados Unidos primero”. Aunque esto se hace eco de la marca política del presidente Trump, en el caso de Biden significa una enorme inversión gubernamental en investigación de energía, biotecnología e inteligencia artificial, así como en infraestructura. Al mismo tiempo, sus instintos de política exterior tienen rastros de la postura antiglobalización de su predecesor: hay un reconocimiento de que los estadounidenses sienten cada vez más que “las ganancias de la globalización y nuestro sistema económico deben compartirse más ampliamente”, Nathan Sheets, un Obama-era funcionario del Departamento del Tesoro,expresó a The Wall Street Journal.

Gran Bretaña aprueba la vacuna COVID-19 de Pfizer. El país se convirtió en el primero de Occidente en autorizar una vacuna contra el coronavirus. (Rusia y China no esperaron pruebas a gran escala). Gran Bretaña comenzará las vacunaciones la próxima semana, comenzando en hogares de ancianos.

Los senadores centristas presentan un plan de compromiso de estímulo. Un grupo bipartidista dio a conocer un paquete de US$908 millardos para romper el estancamiento político. Pero los republicanos del Senado están trabajando en una propuesta mucho más pequeña, que es poco probable que obtenga el apoyo de los demócratas, mientras que los líderes demócratas están presionando para que se gaste más.

Según los informes, SoftBank reduce su comercio de opciones sobre acciones. El inversionista japonés en tecnología está dejando que las opciones expiren, principalmente a finales de mes, después de que los inversionistas se quejaron de su arriesgada estrategia multimillonaria, informa Bloomberg. SoftBank retendrá inversiones en acciones en compañías de Big Tech como Amazon y Facebook.

Salesforce logra un acuerdo de US$27.7 millardos para Slack. La adquisición, la más grande de Salesforce, es la última de una ola de adquisiciones de software en el lugar de trabajo. Pero los inversionistas de Salesforce pueden estar descontentos con la considerable prima de la transacción:

sus acciones han bajado en las operaciones previas a la comercialización. (Los de Slack han subido casi un 50 por ciento desde que surgieron los informes del acuerdo).

¿Podría una corporación estadounidense incitar a la esclavitud infantil, haciendo negocios con proveedores sospechosos en el extranjero, y debería ser considerada responsable si lo hace? Estas fueron algunas de las preguntas espinosas planteadas ayer en una audiencia de la Corte Suprema sobre los casos contra Cargill y Nestlé USA, presentados por malienses que fueron obligados a la esclavitud infantil en granjas de cacao en Costa de Marfil.

“Muchos de sus argumentos conducen a resultados que son bastante difíciles de aceptar”, dijo el juez Samuel Alito, después de que el abogado de las empresas argumentó que, según el Estatuto de agravio de extranjeros, no se les puede responsabilizar por violaciones de derechos humanos, basadas en relaciones comerciales con agricultores en el extranjero. El juez preguntó, hasta dónde llegaba este argumento, preguntando si se extendía a un negocio que “contrata agentes subrepticiamente” para secuestrar y esclavizar niños, asegurando “precios de ganga” en el cacao o el café. Pero, permitir tales demandas, tampoco es sencillo.

El abogado de Malí dijo que las corporaciones establecieron una cadena de suministro, que se sabe está contaminada por violaciones de derechos humanos, mientras que otras compañías se abastecen de manera responsable y pagan más. El juez Stephen Breyer respondió filosóficamente a la acusación, diciendo que describía negocios que operan “parpadeando” o con “ojos abiertos”. Hablando sobre las protestas del abogado, el juez se preguntó, quién debería ser responsable de detener este tipo de cosas.

Es una de las grandes cuestiones de la época. Los gobiernos, las empresas, los inversionistas y los compradores se preocupan cada vez más por las responsabilidades y las relaciones creadas por el consumo. En particular, The Cocoa Barometer, un informe de ONG y sindicatos publicado ayer, proporcionó una posible respuesta, instando a los gobiernos de las principales naciones consumidoras, a aprobar leyes que responsabilicen a las empresas por los abusos de los derechos humanos, en sus cadenas de suministro.

Más de 40 gigantes corporativos estadounidenses, incluidos Amazon, Citigroup y Ford, instan al Congreso a respaldar el plan del presidente electo, Joe Biden, para que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo climático de París. (WSJ)

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, The Times, The Wall Street Journal y Newsweek.