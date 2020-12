La del hombre de plata

“La cuarentena para mí: primero me llenó de frustración saber que había tenido tanta preparación para que me cancelaran todas competencias en menos de ocho días, luego vi la gran oportunidad de demostrar que con disciplina y decisión podemos y debemos adaptarnos a aquellas cosas que no podemos cambiar aque entrenar en casa. Y lo más importante tuve la oportunidad de ayudar a los demás (600 familias) con víveres”.

Erick Barrondo, atleta, medallista olímpico

Cuando vi a Erick por primera vez en mi vida, se me puso a llorar enfrentito y luego cayó de rodillas…

Mientras eso pasaba, todos gritaban GUATE! GUATE! GUATE! Nuestra bandera ondeaba en The Mall en la ciudad de Westminster, al fondo de esta emblemática calle se apreciaba en todo su esplendor el Palacio de Buckingham y un puño de guatemaltecos vueltos locos de la emoción de haber presenciado ese momento histórico de la primera medalla olímpica de Guatemala. Obvio que el patojo no lloró de la emoción de verme y cayó de rodillas del cansancio y el esfuerzo sobrehumano que hizo. Años después invité a Erick, a un ensayo de mi programa “foodie atrapado en la Antigua”, Cuando Erick llegó a las pilas del Parque La Unión, se me quedaba viendo y se le salió decir… y este viejo loco qué ondas? jajajaja. Si tienen chance vean la cara de Erick en el montaje de la ceremonia de premiación que hicimos. Cuando llegó mi gran amigo Willi, ayudó a romper el hielo con Erick y fluyó a un día de buena comida y risas. Aquí la liga. (https://www.youtube.com/watch?v=MCfY1m_aOhU ) El patojo, como le digo de cariño, no podía faltar en el libro de Guatemala Inédita en el cuál se muestra su solidaridad con sus hermanos guatemaltecos. ¡Bien patojo! ¡bien! (aunque me diga ¡viejo loco!)

Recordemos ese glorioso día: