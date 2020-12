Destituyen a agente que no intervino en ataque contra un periodista

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula destituyó a un agente de la policía de tránsito y suspendió a tres agentes que presenciaron un ataque contra el camarógrafo Josué Álvaro Santos, de TV Azteca Guate y no intervinieron.

La comuna canceló el contrato de Wilfido Yanes Monzón. También suspendió por tres días sin goce de salario a Angel Remberto Asencio Corado, Jairo Aminadad Díaz Galicia y Rubén Darío Morales Solomán.

De acuerdo con la Municipalidad, evidencias presentadas a través de vídeos muestran que los agentes involucrados en el patrullaje de atención al suceso, incumplieron con sus funciones por no reportar el hecho de manera inmediata y no brindar seguridad y protección a los vecinos al no no intervenir en el hecho.

Santos fue agredido ayer cuando cubría un incendio en Puerta Parada en el condominio Lomas en Santa Catarina Pinula. Un hombre intentó arrebatarle la cámara a Santos, lo tiró al suelo y lo pateó varias veces. La seguridad del condominio y los agentes no intervinieron.

La oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) da seguimiento al caso de las agresiones contra Josué Álvaro Santos.