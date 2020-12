360° a vuelo de pájaro

Se dice que el presidente Trump discutió con los asesores la posibilidad de otorgar indultos preventivos a sus tres hijos mayores y a Jared Kushner.

Trump ha dicho a otros que le preocupa que un Departamento de Justicia de Biden pueda buscar represalias contra el presidente al apuntar a los tres mayores de sus cinco hijos, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, así como al esposo de la señora Trump, Kushner, asesor principal de la Casa Blanca.

La especulación sobre la actividad del indulto en la Casa Blanca se agita furiosamente, lo que subraya cuánto ha estado dominada la administración Trump por las investigaciones y los enjuiciamientos penales de personas en la órbita del Presidente.

Salesforce comprará Slack por US$27 mil 700 millardos, la mayor apuesta de este año por una empresa tecnológica que busca capitalizar el cambio al trabajo remoto.

Si se completa, la adquisición marcaría el final de la breve carrera de Slack como una empresa independiente que cotiza en Bolsa y pondría fin a la racha adquisitiva de Salesforce con su acuerdo más grande desde su fundación hace 21 años.

Es el último de una ola de acuerdos, ya que la pandemia de coronavirus aumenta la demanda de herramientas que permitan a las personas trabajar de forma remota. Adobe dijo el mes pasado que planeaba adquirir la empresa de software de gestión de la fuerza laboral Workfront por US$1.5 millardos. En julio, Atlassian, que vende herramientas para desarrolladores y gestión de proyectos, dijo que compraría el negocio de servicios empresariales Mindville por una cantidad no revelada.

Bitcoin está de vuelta. De nuevo

El precio del bitcoin estableció un nuevo máximo en el comercio ayer, en poco más de US$19 mil 850, tres años después de su máximo anterior. Esta vez, el aumento de la criptomoneda está siendo impulsado por algo más que pura especulación minorista, con inversionistas institucionales y empresas que “tratan a bitcoin como un activo alternativo, algo parecido al oro”, escribe Nathaniel Popper de The Times.

William Barr dijo que el Departamento de Justicia no ha descubierto el fraude electoral a una escala, que podría haber cambiado los resultados de las elecciones de 2020.

Los comentarios de Barr, en una entrevista con The Associated Press, fueron un repudio prominente a las afirmaciones infundadas del presidente Trump y se produjeron días después de que el Presidente insinuara que el Departamento de Justicia y el FBI pueden haber jugado un papel en un fraude electoral.

El senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky y líder de la mayoría, que se ha negado a reconocer la derrota electoral de Trump, ayer también se acercó a aceptar abiertamente la realidad de que Joe Biden estaría en la Casa Blanca el próximo año, mientras discutía las perspectivas de más estímulo pandémico en 2021.

Un noviembre para recordar para las acciones. El S&P 500 ganó casi un 11 por ciento en noviembre, su cuarto mejor mes en 30 años, en medio del progreso de las vacunas contra el coronavirus y la claridad sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. (Los futuros de las acciones estadounidenses también han subido). Hablando de ganancias, las acciones de Moderna aumentaron más del doble ayer después de que la compañía solicitara la autorización de emergencia de la FDA para su vacuna COVID-19.

Los funcionarios estadounidenses están divididos sobre los riesgos que enfrenta la economía estadounidense. En su testimonio ante el Senado hoy, se espera que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, llame a los cierres estatales y locales como amenazas al crecimiento económico, mientras que el presidente de la Fed, Jay Powell, citará el aumento de las tasas de infección por coronavirus como el mayor desafío para la economía estadounidense.

GM reduce su asociación con el fabricante de vehículos eléctricos Nikola. GM dijo que no fabricaría una camioneta eléctrica para la puesta en marcha ni tomaría una participación accionaria, aunque planeaba suministrar pilas de combustible de hidrógeno. Las acciones de Nikola, que ha sido acusada de exagerar sus capacidades, cayeron un 27 por ciento.

Exxon Mobil toma una gran nota. El gigante petrolero dijo que cancelaría hasta US$20 millardos en inversiones en gas natural y recortaría drásticamente el gasto en exploración y producción.

Credit Suisse nombra un nuevo presidente y divulga una gran multa. El banco suizo contrató a António Horta-Osório, el director general saliente de la entidad crediticia británica Lloyds, como su presidente, y dijo que enfrentaba una multa de US$680 millones en Estados Unidos por valores respaldados por hipotecas residenciales. Por otra parte, el director ejecutivo de UniCredit, Jean Pierre Mustier, planea dimitir en abril, después de que el Directorio del prestamista italiano rechazara su plan estratégico.

S&P Global dijo ayer que planeaba adquirir IHS Markit por US$44 millardos, incluida la deuda, el mayor acuerdo anunciado este año. Destaca cómo los datos se han convertido en el producto más valioso para las empresas: el nuevo petróleo, como dicen. El aprovechamiento de los datos está en el centro de una avalancha de consolidación, que incluye a Deutsche Börse comprando una gran participación en ISS, Nasdaq comprando Verafin, ICE comprando Ellie Mae y la Bolsa de Valores de Londres absorbiendo Refinitiv.

Una “cueva de Aladdin” de datos y conocimientos. Doug Peterson, director ejecutivo de S&P, declaró a DealBook que el acuerdo se trataba de “proporcionar análisis, datos e investigaciones y calificaciones que nuestros clientes pueden usar para tomar decisiones”. La combinación de la unidad de análisis financiero de inteligencia artificial de S&P, Kensho, con la plataforma de datos de IHS, Data Lake, facilitaría a los clientes la búsqueda de grandes cantidades de datos, afirmó. Lance Uggla, director ejecutivo de IHS Markit, dijo a los analistas que la combinación de las empresas creó una “cueva de Aladdin”: “Está llena de oportunidades”, aseguró.

Se esperan más ofertas. A medida que las empresas se apresuran a adquirir datos y los medios para analizarlos, los banqueros ven una mayor consolidación. Es probable que los acuerdos provengan de proveedores de datos establecidos como Bloomberg, Moody’s, MSCI, FactSet y Verisk; intercambios que están entrando en la industria de datos como CME, ICE, LSE, Deutsche Börse y Nasdaq; y los retadores de fintech que entran en el negocio. La competencia será feroz: Bloomberg controla alrededor de un tercio del mercado de datos y análisis y tiene mucha potencia financiera. El frenesí de especulaciones acerca de que Mike Bloomberg vendió la empresa que fundó cuando se postuló para presidente (algunos dijeron que podría haber recaudado hasta US$60 millardos) es otra señal de cuán caliente se ha vuelto este mercado.

DoorDash elevó las expectativas de valoración para su próxima oferta pública inicial a casi US$32 millardos. (NYT). Facebook acordó comprar Kustomer, una empresa de gestión de relaciones con los clientes, incluso cuando se enfrenta al escrutinio antimonopolio sobre su historial de adquisición de nuevas empresas que pueden convertirse en rivales. (NYT). El grupo minorista Arcadia, propietario de Topshop, se declaró en quiebra. Es uno de los mayores colapsos minoristas en Gran Bretaña desde el inicio de la pandemia. (NYT)

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, The Times y Newsweek.