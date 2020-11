Diputados discuten trámite de antejuicio de magistrados de la CC

Los Jefes de Bloque acordaron, en una reunión que duró menos de 20 minutos, que hoy a partir del mediodía conocerán el antejuicio tramitado en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras y Francisco de Mata Vela.

Según el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, el 20 de noviembre recibieron los expedientes por lo que comenzó a correr el plazo de la Ley en materia de Antejuicio para que la Junta Directiva inicie el trámite del antejuicio.

Representantes de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) señalaron que no se debería conocer el trámite de antejuicio porque la Junta Directiva incumplió con trasladar los expedientes a la CC, como parte de los amparos pendientes de resolver.

“Hay un amparo que tramitó el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) ante la CC y donde la Corte requirió expedientes originales. No podemos conocer esos antejuicios porque el Congreso no tendría que tener los expedientes; es decisión de la Junta Directiva dar copias certificadas, no del pleno del Congreso”, dijo el diputado de la UNE, Carlos Barreda.

El diputado recordó que ya existe un antecedente en el que por desobedecer las resoluciones de la CC existen antejuicios pendientes de resolver, por lo que advirtió que participar en la reunión de jefes de bloque podría ser motivo de un nuevo antejuicio en contra de los congresistas.

Barreda también dijo que los diputados de la UNE no asistirán al pleno convocado para hoy y dijo que lo más prudente es que el Congreso elija a su Comisión Permanente.

El diputado de Semilla, Samuel Pérez, denunció que ayer varios congresistas se reunieron con el presidente Alejandro Giammattei y que podrían haber acordado la conformación de la Comisión Pesquisidora contra Porras y de Mata Vela, la destitución del PDH y volver a conocer el Presupuesto para el próximo año.

Concesión de carretera

Los diputados tienen prevista la discusión en tercer debate del proyecto de ley para la construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal y en la cual se cobraría peaje. Además, fue incluida como último punto la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.