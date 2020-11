Las compras de la PNC bajo la administración de Tzuban

El 25 de junio, el ex ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, juramentó a José Antonio Tzuban como nuevo director general de la Policía Nacional Civil (PNC).

Desde entonces, el alto mando de la PNC ha realizado adquisiciones que suman Q120 millones 760 mil 955.66, distribuidos en 12 contratos, de acuerdo con lo reportado en el portal de transparencia Guatecompras.

Dichas transacciones, realizadas bajo la administración de Tzuban, se realizan con la atención a la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus: equipo de defensa, uniformes y botas para los agentes; y la construcción de nuevas comisarías en diferentes localidades del país, entre otros.

Compras COVID-19

Mientras estuvo vigente el Estado de Calamidad Pública por la pandemia del COVID-19, la PNC realizó tres compras que llaman la atención.

La primera adquisición fue para abastecer a las fuerzas policiales de material quirúrgico y medicamentos. El monto adjudicado asciende a Q22 millones 463 mil 160.55, los contratos fueron suscritos el 7 de octubre y las empresas beneficiadas fueron: Productos Médicos Hospitalarios, S.A., Distribuidora de Insumos para la Salud, S.A., Laboratorio Ruipharma, S.A., Lavsa, S.A., y Letergo, S.A.

Existe una segunda compra para obtener material de limpieza y lentes protectores por un monto de Q3 millones 938 mil 948.15. Las empresas seleccionadas por la PNC fueron: Centrino Pharma, S.A., Tekasa, S.A., Lavsa, S.A., e Industria Tecnificada, S.A. Los contratos con dichas sociedades también fueron suscritos el 7 de octubre.

La tercera adquisición fue por equipo médico. El monto asciende a Q3 millones 371 mil 500 y las empresas favorecidas son Prod-Medic de Vayron Ronaldo Rodríguez López, Servicios Quirúrgicos, S.A., y T.A.G., S.A. Los contratos con estas compañías también fueron firmados el mismo día.

Equipo y uniformes

El pasado 21 de octubre, Tzuban firmó un contrato con la empresa Tactical Group, S.A. para adquirir equipo de defensa para uso de la fuerza policial por Q19 millones 947 mil 790.

La PNC también contrató a la empresa The First, S.A. para la adquisición de 5 mil 300 pares de botas tipo tácticas. El monto del convenio es de Q3 millones 312 mil 500, cuya firma aún está pendiente de llevarse a cabo; sin embargo, ya existe una resolución del Ministerio de Gobernación que avala lo actuado por la Junta de Licitación.

La PNC autorizó la compra de uniformes para uso de los agentes por un monto de Q2 millones 655 mil al Grupo Centroamericano Geb, S.A. El contrato tampoco ha sido firmado y aún no cuenta con el aval del Ministerio de Gobernación para completar el proceso.

Nuevas comisarías

A la fecha, las autoridades de la PNC han adjudicado cinco eventos de licitación pública para construir nuevas comisarías en distintas zonas del país.

La primera adjudicación se dio el pasado 4 de noviembre. Ese día, la Junta de Licitación entregó el proyecto para la construcción de la comisaría local del municipio de Chisec, Alta Verapaz, a la empresa Carreteras y Casas, S.A. por un monto de Q4 millones 920 mil.

El 17 de noviembre, un segundo proyecto que consiste en la construcción de una comisaría en el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, fue adjudicado a la Constructora Archila, propiedad de Henry Eduardo Archila Sánchez, por un monto de Q4 millones 889 mil 950.

La empresa Carreteras y Casas, S.A. también ganó la licitación para la construcción de la estación de la PNC Campo del Pinal, en la zona 1 del municipio de San Manuel Chaparrón, Jalapa. El costo del proyecto asciende a Q2 millones 651 mil.

El 10 de noviembre, la PNC también contrató a la empresa Topografía & Diseños, propiedad de Francisco Guillermo Valenzuela Zetina, para que lleve a cabo la construcción de la comisaría local del municipio de San Benito, Petén. El costo del proyecto es de Q5 millones 855 mil 328.

Finalmente, el pasado 13 de noviembre fue contratada la Constructora Archila, propiedad de Henry Eduardo Archila Sánchez, para que realice la construcción de la comisaría local de Ciudad Tecún Umán, ubicada en el municipio de Ayutla, San Marcos. La obra tendrá un valor de Q4 millones 734 mil 735.

FISCALIZACIÓN

Según el analista político Renzo Rosal, la Contraloría General de Cuentas debería prestar especial atención a las recientes compras realizadas por el alto mando de la PNC, esto debido a que es la principal unidad ejecutora del Ministerio de Gobernación.

“Históricamente existe una especie de acuerdo no escrito entre la Contraloría y la PNC, en la que por extrañas razones las auditorías se enfocan en cuestiones como contratación de personal o asesores, pero no se auditan compras de uniformes, armamento o equipo antimotines que requieren de un expertise técnico para evaluar si el precio pagado va acorde con la calidad solicitada”, comentó Rosal.

elPeriódico buscó un comentario del director José Tzuban, sin embargo, cuando se le llamó indicó que no podía escribir debido a que “estaba atendiendo una emergencia”.