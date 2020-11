Guatemala, país con más muertes por COVID-19 en toda Centroamérica

Casi ocho meses pasaron desde que fue detectado el primer caso de COVID-19 en Centroamérica, en Guatemala continúan muriendo más del tres por ciento de las personas infectadas con SARS-CoV-2.

Según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), hasta ayer habían fallecido 4 mil 141 personas y fueron detectados más de 121 mil casos, lo cual representa una tasa de letalidad de 3.4 por ciento, la más alta en la región.

El Salvador, por su parte, presenta una tasa de letalidad de 2.8 por ciento, Nicaragua y Honduras del 2.7, Panamá del 2.1 y Costa Rica del 1.2 por ciento.

El experto en salud pública e investigación, Ángel Sánchez, señaló que en Guatemala afecta la confianza en el sistema de Salud y la accesibilidad que tiene la población; “las personas no acuden porque el sistema de Salud es muy bajo y solo llegan cuando su estado es bastante delicado y prácticamente llegan a un hospital solo a morir”, dijo Sánchez.

Además, Sánchez consideró que los hospitales no cuentan con suficiente personal para combatir la pandemia y en muchos hospitales el equipo humano no se encuentra debidamente capacitado. “Es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana porque capacitar médicos y enfermeras lleva tiempo, pero se puede comenzar a contratar al personal necesario e irlos capacitando en sus servicios”, enfatizó el experto.

Elevados índices de recuperación

En Guatemala más del 90 por ciento de los pacientes con COVID-19 es catalogado como recuperado. El MSPAS utiliza, desde hace varios meses, el criterio de recuperación sin pruebas, tomando en cuenta solamente el período de 10 a 15 días sin síntomas.

Sánchez también señaló que el criterio adoptado por el MSPAS para decretar la recuperación de los enfermos es casi “por default” porque no se cuenta con el equipo necesario para darle seguimiento a los casos de COVID-19, lo cual afecta las cifras presentadas por la Cartera de Salud.

Subregistro de la pandemia

El experto en salud pública dijo que es importante tomar en cuenta que existe un subregistro de los casos detectados por la falta de realización de pruebas, pero también los datos estarían alterados porque muchos enfermos no acuden al sistema de Salud y no son registradas todas las cifras.