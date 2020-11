Guatemala Bajo la Lupa

Impuesto de circulación

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a través del acuerdo directorio número 18-2020 aprueba la Tabla de Valor Agregado para la importación de vehículos automotores terrestres usados. Este acuerdo se regirá del 1 de enero al uno de diciembre del 2021 y no aplicará para vehículos del año en curso, según detalla el acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial.

Carretera inhabilitada

Las autoridades indígenas ancestrales Mayas, Xinka y Garífunas de Guatemala a través de una denuncia pública dieron a conocer la destrucción de carreteras y poblaciones que dejaron las tormentas tropicales ETA e IOTA. A su paso, destruyó viviendas, carreteras y provocó la pérdida de la cosecha.

Héroes de la pandemia

La Fundación Isabel Gutiérrez de Bosch llevó a cabo este viernes la premiación del concurso “Héroes de la Pandemia”, el cual realizaron en memoria de su fundadora, Isabel Gutierrez de Bosch, quien falleció el pasado 6 de septiembre. Este galardón busca reconocer a las personas que realizaron acciones o proyectos extraordinarios durante la pandemia de COVID-19 para ayudar a sectores específicos de la población que se vieron afectados en estos meses.

Guatemala Vea

La organización Festivales Solidarios lanzó este viernes la campaña Guatemala Vea en solidaridad con Keneth y Carlos, dos jóvenes que perdieron el ojo izquierdo durante las protestas pacíficas el pasado 21 de noviembre en contra del Presupuesto de la Nación 2021. Esta iniciativa según detalló Ernesto Cano de Festivales Solidarios se dio a conocer por el uso excesivo de la fuerza para replegar las manifestaciones pacíficas y para que la población vea lo que sucede en el país, “para que la gente gente sea empática, para que vea la pobreza, la corrupción, la desnutrición y la impunidad que aqueja a Guatemala” enfatizó.

Piden incluir a indígenas en diálogo

La Premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú pidió al presidente de su país, Alejandro Giammattei, que incluya a organizaciones indígenas en el diálogo convocado para enfrentar la crisis que amenaza su permanencia en el poder. «El llamado al diálogo que ha realizado el presidente es parcial, a su conveniencia y sin representación de los distintos sectores de la sociedad guatemalteca», criticó Menchú en una carta enviada el jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Emisoras Unidas

José Luis Benito

El Ministerio Público (MP) reiterará la solicitud para que se emita una alerta roja internacional contra el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, quien tiene una orden de captura vigente. Esto se da, tomando en cuenta que hasta ahora no se ha obtenido respuesta de que la misma se haya activado, pese a que el ente investigador anunció desde finales de octubre su requerimiento. El exfuncionario está vinculado con el hallazgo de los Q122.8 millones en un inmueble de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Capturan a mujer que lanzó a su bebé al río

Las fuerzas de seguridad reportaron este viernes la captura de la madre de un bebé que murió tras ser lanzado a un río en el departamento de Huehuetenango. La mujer fue identificada como Alexia Sujey López Ortíz, de 18 años de edad. Fue ubicada durante un operativo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC). La institución de seguridad confirmó que López Ortiz es la progenitora del menor de cuatro días de nacido, que fue encontrado sin vida en un terreno baldío.

Vicepresidente a Giammattei

El vicepresidente Guillermo Castillo le envió un nuevo mensaje al presidente, Alejandro Giammattei, quien ha guardado silencio ante la propuesta de renunciar al cargo por el que fueron electos hace un año. Castillo declinó participar en la reunión convocada por el delegado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo al cual Giammattei pidió apoyo ante lo que él llamó un golpe de Estado.

Prensa Libre

Ministro de Finanzas

Autoridades de los ministerios de Finanzas Públicas y Economía participaron este viernes 27 de noviembre en una conferencia de prensa para presentar avances de la mesa de diálogo del Presupuesto del 2021.

Investigan a agentes de la PNC

Distintas irregularidades que van desde falso testimonio, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se pusieron en evidencia en las audiencias donde tuvieron que comparecer los detenidos por las manifestaciones del sábado 21 de noviembre. Durante la resolución donde se declaró la falta de mérito a los detenidos el sábado 21 a inmediaciones de la Plaza Central y el Congreso de la República, el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno certificó lo conducente en contra de los agentes de la PNC que participaron en estas capturas y ordenó al Ministerio Público (MP) que investigara los hechos para determinar las responsabilidades.

Diario La Hora

Separados del bloque legislativo

El jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, informó que el Comité Ejecutivo Nacional del partido resolvió separar del bloque legislativo a los diputados Ángel González, Ángel Girón, Aroldo Ríos, Raúl Solórzano y Jennifer Guerra, los cinco no son afiliados al partido; la decisión se tomó porque no se apegaron a su línea política. Barreda explicó que con la separación de los cinco diputados de la bancada, ellos ya no podrán integrar ninguna comisión de trabajo del Legislativo ni en otras instancias.

Temporada Fría

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), dio a conocer que la temporada de lluvia en el territorio nacional ya ha finalizado y está por iniciar la temporada de frío. Sin embargo permanecerá la presencia de lluvias leves en la región del Pacífico, las mismas irán disminuyendo intensidad.

Udefegua

En el contexto de manifestaciones en rechazo al actual gobierno, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) comparte información sobre el derecho de manifestación, el cual es reconocido en el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala. “El Estado está obligado a respetar y garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación sin discriminación alguna, por lo que puedes ejercer tu derecho sin injerencias injustificadas.”, indican.

Soy502

Bono Familia

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) le advirtió a los beneficiarios del Bono Familia que no intenten retirar los 250 quetzales, correspondientes al tercer desembolso, en cajeros automáticos. «No intentes retirar los Q250.00 en cajeros automáticos, tu pago se puede bloquear», señala el Mides en sus redes sociales. En lugar de eso, el Mides recomienda que se retiren 200 quetzales en cajeros automáticos y que los 50 quetzales restantes se cobren en cualquiera de los bancos del sistema nacional o en comercios que tengan terminales para tarjetas de crédito.

Dietas del Congreso

Luego que el diputado de la bancada Valor, Rubén Barrios, llamó a guatemaltecos indignados por la corrupción: “Comelón de frijoles”, los usuarios en redes sociales han compartido videos e imágenes del político mucho antes de ocupar el cargo y en donde criticaba los gastos y las comidas de los funcionarios públicos. En redes sociales circula el video del diputado Rubén Barrios hablando en un programa transmitido en Facebook sobre los gastos de los diputados y las comidas que se otorgan mientras la gente se muere de hambre.

