Guatemala Bajo la Lupa

El titular de la Comisión Presidencial contra la COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, detalló que las vacunas en desarrollo de Pfizer, Moderna y AstraZeneca son seguras, sin embargo, las dos primeras no serían una opción para el país debido a que requiere congelación y el país no cuenta con las instalaciones adecuadas. “Las vacunas de Pfizer y Moderna necesitan ultra congelación por lo que el país no estaría en el momento de acceder a esas vacunas y distribuirlas correctamente”, indicó este miércoles una conferencia de prensa el director de la Coprecovid.

Violencia sexual contra la niñez

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentó el informe llamado “El delito de violencia sexual en contexto del COVID-19”, donde detallaron los sectores de la población que se ven más afectados por este crimen. Según el reporte, la niñez guatemalteca es la que cuenta con mayor número de víctimas. Mario Polanco, director del GAM, informó que entre 2008 y 2019 Guatemala reporta un total de 74 mil 093 denuncias de víctimas de abuso sexual, de los cuales 66 mil 569 fueron mujeres y 7 mil 524 hombres de todas las edades.

Filgua Virtual 2020

La 17 edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) tuvo un giro este año debido a la pandemia de COVID-19 que afectó al mundo entero. En esta ocasión el evento se llevará a cabo de manera virtual y las personas interesadas en participar en los talleres y actividades podrán hacerlo desde la página www.filgua.com. La inauguración de la feria se celebró este jueves en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura y contó con la participación de representantes de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala; el Ministerio de Cultura y Deportes, como patrocinador y la Unión Europea como invitado de honor.

Misión de OEA viaja a Guatemala

Una misión de la Organización de Estados Americanos llegará a Guatemala para conocer la crisis que amenaza la presidencia de Alejandro Giammattei, luego de que la aprobación del presupuesto 2021 incitara protestas antes de ser anulado, informó este jueves la cancillería. https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/11/26/mision-de-oea-viaja-a-guatemala-para-conocer-crisis-que-amenaza-al-gobierno/

Reducción de salario

La alcaldía indígena ancestral municipal maya ixil de Nebaj, Quiché solicitó que se rebajen los salarios al presidente Alejandro Giammattei, Vicepresidente Guillermo Castillo, los Ministros y secretarios de Estado, Directores generales, diputados, alcaldes municipales y miembros de concejos municipales. El grupo señaló que los salarios de los funcionarios públicos deben ser acorde a los niveles de pobreza del país.

Allanamientos en el Insivumeh

El Ministerio Público (MP) informó que este jueves llevan a cabo diligencias de inspección y documentación en la sede del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh). Las diligencias son coordinadas por la Fiscalía contra la Corrupción y están relacionadas a posibles irregularidades en adjudicaciones de contratos para la compra de equipos para la red sismológica nacional. https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/11/26/fiscalia-contra-la-corrupcion-realiza-diligencias-en-sede-del-insivumeh/

Construyen casas para afectados

Familias de la aldea Chiquixji de San Pedro Carchá, Alta Verapaz que fueron afectadas por las inundaciones por las tormentas Eta e Iota se trasladaron a la comunidad Sesajal donde pobladores se unieron para construir viviendas. Algunos pobladores tenían terrenos en Sesajal, mientras que otros donaron terrenos para los damnificados. Los materiales de construcción fueron adquiridos con donaciones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, empresarios y otras instituciones públicas.

El Ministerio Público (MP) presentó una apelación en contra de la resolución que otorga arresto domiciliario al exministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge. La acción fue promovida por la Fiscalía Contra la Corrupción y por medio de esta se solicita que sea enviado a prisión preventiva en el caso por el que fue procesado penalmente. Esto se da luego de que el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal otorgara al exfuncionario una serie de medidas sustitutivas

Tiran a recién nacido a un río

Luego de varios días de búsqueda y rescate, este miércoles fue localizado el cuerpo de un bebé que fue lanzado en un río de Huehuetenango. La patrulla especial de rescate de los bomberos Voluntarios realizó varias jornadas de búsqueda en la colonia Panamá de la zona 2 del referido departamento. En una primera versión se indicó que el padrastro del recién nacido fue quien se deshizo de él, ya que no era el padre biológico. Según medios locales, la abuela del menor exigió que se investigue el crimen y que los responsables sean juzgados con todo el peso de la ley.

Síndrome de Kawasaki

Autoridades del Ministerio de Salud y de la Comisión Presidencial para Atención a la Emergencia por COVID-19 dieron a conocer que se han detectado dos casos de pacientes diagnosticados con el síndrome de Kawasaki. Esta enfermedad está relacionada con el coronavirus y causa inflamación en niños. En septiembre último, el jefe de la Coprecovid, Edwin Asturias, indicó que se habían detectado dos casos en el Hospital Roosevelt y uno privado, por lo que se incrementaron las alertas por si había sospechas de más.

Río Motagua

Para reducir la contaminación de la cuenca del río Motagua y capacitar a los habitantes de las comunidades cercanas en el manejo de desechos sólidos, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en conjunto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala (PNUD) presentaron el proyecto Gestión ambiental integral de la cuenca del río Motagua, el cual tendrá una duración de 5 años.

Emilenne Mazariegos

El Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango rechazó la petición de la exdiputada Emilenne Mazariegos, de cambiar la medida sustitutiva de pago de caución económica de Q1 millón 500 mil, por el embargo de un inmueble de valor equivalente para salir de prisión. El Tribunal de sentencia resolvió que la diputada debe pagar en efectivo la caución económica impuesta para salir de prisión.

Congreso

Luego que el ministro de Gobernación, Gendri Reyes y el Director de la Policía Nacional Civil (PNC), José Tzuban, no supieron responder por qué las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) que se encontraban adentro del Congreso no actuaron para evitar la quema de esas instalaciones, el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, acusó a los diputados de la oposición ser los responsables del siniestro.

Desaparecidos por Iota y Eta

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que aún hay 100 personas desaparecidas tras el paso de los fenómenos naturales Iota y Eta. De acuerdo con la información oficial, los desaparecidos son pobladores de lugares donde se registraron deslizamientos de tierra, como el caso de la aldea Quejá, en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Los datos se revelaron en el reporte diario de incidencias, en el cual se confirma, además, que 60 personas perdieron la vida.

Compra sobrevalorada

El diputado Óscar Chinchilla, del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), aseguró que existió una compra de bombas manuales para fumigación en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que está sobrevalorada. Según el congresista, en la compra de las bombas se erogaron 800 mil quetzales, en donde existe una sobrevaloración de 400 mil quetzales, dijo durante una citación con autoridades del Mides, quienes justificaron la compra.

