La del GPS

México tiene más de 500 especies comestibles de insectos incorporados a su cocina, destacan los chapulines, hormigas chicatanas y escamoleras, el ahuautle, los gusanos rojos y blancos del maguey, jumiles y xahues, los toritos, periquitos de aguacate, frailecillos y la grana cochinilla.

El cultivo y recolección de los insectos como alimento, está profundamente ligado a las tradicionales de los pueblos indígenas y campesinos de México, que son los más comprometidos en la defensa de los recursos naturales en el continente.

La FAO, señala a los insectos como una fuente importante de proteína cuyo uso no tiene el enorme impacto negativo como la ganadería sobre el planeta.

Fotografiando en la Hacienda Soltepec en Tlaxcala, para la foto del libro, prepararon unas tortillas con escamoles (huevos de hormiga escamolera), y en otro platillo, unos gusanos de maguey doraditos, experimentar en la cocina es una de mis actividades favoritas, tomé un par de gusanos y los coloqué sobre los escamoles, hizo que la foto se viera más exótica y chilera, pero al darle la primera mordida, el toque crunchi de los gusanos con la blanda textura de los huevos elevaron el taco a otro nivel.

Era esencial fotografiar este exótico capítulo de la culinaria mexicana para mi libro de Historias Culinarias de México Central. Con mi hijo José y el chef Dussan

Castillo Belloda contactamos a la doctora Beverly Ramos, experta en insectos y nos dirigimos a Axapusco en el Estado de México, que nos quedaba en el camino de regreso a la CDMX. Nos llevó a la casa de una señora colectora de guanos de maguey y nos dirigimos al campo a media hora del pueblo.

Tomamos un camino de terracería de la exhacienda de San José Salinas, a buscar insectos en las raíces de los magueyes. Al encontrar los primeros, la señora recolectora nos dice que nos apuremos porque ahí a veces asaltaban, y dicho y hecho, salen cuatro tipos del monte, yo fui el primero en verlos y rápidamente me metí el celular en el calzoncillo, eran dos enmascarados y dos sin máscara y a punta de pistola nos tiraron al suelo y despojaron de todo lo que traíamos, billeteras, relojes, celulares a quienes se los encontraron y por supuesto las cámaras. Mientras dos nos apuntaban con sus pistolas, los otros dos se fueron a los carros a sacar todo lo que llevábamos, el dron, las laptops, discos duros, cuatro cámaras, maletas con nuestra ropa y 20,000 pesos mexicanos. Traté de hablar con uno y le dije que nos estaban quitando nuestras herramientas de trabajo, somos periodistas y me contestó: a mi me vale madres, nosotros somos rateros. Al ya haber vaciado nuestros bolsillos y carros, luego de cuarenta minutos a punta de pistola, nos dijeron que camináramos en una dirección, a Dussan se le ocurrió decirnos caminen en zig zag por si empiezan a balearnos, al llegar a unos magueyes, nos gritaron que regresáramos y a medio camino, que mejor nos regresáramos. Estábamos a unos 200 metros de los carros, y los cuatro asaltantes desaparecieron tras una colinita, escuchamos dos motos encender y salir a toda velocidad. Todos estábamos en shock y muy asustados. El hijo de la doctora nos dice, mi cel. tiene el GPS activado, saqué mi celular y empezamos a buscar la señal, rápidamente reaccionamos y nos dirigimos de vuelta a Axapusco. Rastreamos la señal del GPS y estaba sin moverse en San Bartolo Actopan en el municipio de Temascalcap, como era otra jurisdicción de donde fue el siniestro, la poli de Axapusco tuvo que montar un operativo en conjunto con la policía del otro municipio. Salimos en nuestro carro atrás de las patrullas rumbo al lugar donde estaba montando el operativo. De pronto estábamos en un caminito de terracería con muchas piedras y las patrullas pararon, nos bajamos a ver que pasaba y nos dicen, andamos buscando a los 3 que se escaparon. O sea estábamos en la línea de fuego. Cuando llegaron los policías al punto que marcaba el GPS, después de balearse con la policía habían escapado por los techos, pero lograron capturar a Eduardo Ramírez Hernández, de 39 años, con las manos en la masa, ¡TODAS NUESTRAS PERTENENCIAS! Solo faltaba el dinero y uno de mis crocs. Luego de la captura y recuperación de nuestras chivas, tuvimos que ir a la Fiscalía en Otumba, para identificar a este hijo de s…c…mami. Era necesario hacer los documentos respectivos y las diligencias de las autoridades. Llegó la familia del ratero y trataron de negociar con nosotros, que nos daban el triple de lo robado si quitábamos los cargos, por supuesto les dimos un NO rotundo y el ladrón quedó a disposición del Ministerio Público de la localidad de Otumba. Todo iba bien hasta ese momento. El Fiscal nos dice que regresáramos al día siguiente por nuestras pertenencias, ya que aún tenían que terminar el informe y sería hasta mañana. Bueno ni Burj Arab ni Banyan Tree en Otumba, además del nervio de saber que los otros tres cuates andaban sueltos y armados. Una botella de tequila Santanera tuvo que ser sacrificada esa noche para bajar el susto y al día siguiente llegamos a la Fiscalía y nos entregaron todas nuestras pertenencias, nos escoltaron hasta la autopista y hasta llegar a la CDMX nos sentimos aliviados y desestresados. La única vez que me habían robado mi equipo antes fue en el mirador de Olintepeque en Quetzaltenango, cuando hice mi primer libro.

Sígueme en IG: @rickylopezbruni – WEB: https://www.rickylopezbruni.net/

Facebook: https://www.facebook.com/rickylopezbruni

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9M7zNr8_Yot_4XmIx_EpHg

Vimeo: https://vimeo.com/user9989574