La de ahí vienen

En el gran valle del Rift el Masái Mara ocupa un área de 1510 km², esta reserva natural al sudoeste de Kenia, es parte de la región del Serengueti. Se llama así porque la tribu Masái habita ahí y el río Mara lo cruza otra versión es que Mara significa ‘manchado’, refiriéndose a los omnipresentes y únicos árboles de acacia y arbustos que salpican el paisaje en grades partes de la reserva.

La mayor parte del Mara es sabana donde se pierde la vista en el horizonte.

Los “cinco grande” o Big Five habitan esta región. (león, leopardo, elefante africano, búfalo africano y rinoceronte negro), otros hablan de los nueve Grandes, que incluiría también a las jirafas, cebras, guepardos e hipopótamos.

Estuve 26 días en el Masái Mara en Kenia, que han sido de las semanas más alucinantes, fotográficamente hablando. Todo el Mara fue un banquete que me devoraba día a día con mi cámara. Estuve en tres regiones, en el norte, el centro y sur del Mara, debido a que puedes ver diferente tipo de fauna en cada región.No podía faltar en mi viaje, una de las actividades que más me apasionan, volar en globo aerostático. Había que estar en el punto de despegue de los globos a las 5:00 a.m. Empezaremos a subir antes de la salida del sol en el horizonte para ver el amanecer sobre la sabana africana. Como en estos vuelos, la dirección que toma el globo depende hacia donde sopla el viento, es de suerte ver a los animales que pueden cruzarse en el trayecto. Vimos ñus, cebras y unas gacelas durante el vuelo de una hora. En cada canasta van entre 10 y 12 pasajeros, dependiendo de la época del año, por al módico costo entre 240 y 440 dólares, las empresas propietarias de globos aerostáticos encontraron el paraíso para hacer billete.

Previo al aterrizaje vimos que un camión se acercaba y en cuestión de minutos montaron una mesa con buffet en medio de la verde sabana africana. Al aterrizar, siguiendo la tradición de Jean-Francois Pilâtre de Roziers y el Marqués d´Arlandes, que tras su vuelo sobre París en 1783, celebraron el feliz acontecimiento brindando con champagne. Desde ese entonces, en cualquier parte del mundo donde se vuele en globo, se mantiene la tradición ofreciendo un brindis a los pasajeros.

Ya casi terminando el desayuno, notamos nerviosismo entre los Masái, la próxima escena es que empezaron a gritar, no se si en su idioma maasai, en maa o lumbawa o en swahili que es la lengua franca en Kenia. Nos alertaron que estuviéramos listos para montarnos a los carros en caso de emergencia. Juelachas, no se veía nada venir, de pronto en la distancia vemos a una manada de más de media docena de elefantes pasar muy cerca de nuestro desayunador fifí en la sabana. Las manadas de elefantes tienen complejas estructuras sociales, están encabezadas por matriarcas y se componen de grupos de hembras adultos y crías, mientras que los elefantes macho suelen vivir aislados o en pequeños grupos de solteros. Dios guarde te pones en el camino y mas aún si tienen crías. Entre la madrugada y el champagne regresé a mi campamento para una buena siesta antes de salir al safari de la tarde. Si puedes, el Masái Mara es un lugar inolvidable y seguro te va enamorar.

Checa este videíto que hice en el Masái Mara

