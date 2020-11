Giammattei a pobladores de Nebaj: “¿Pero la piden?, porque adivino no soy”

“¿Pero la piden?, porque adivino no soy. Que nos la pidan, porque es la primera vez que me la están pidiendo. Si están incomunicados, quizá no lo están tanto porque usted lo sabe”, respondió el Presidente a un periodista comunitario, quien le preguntó si llevaría alimentos a Bajcholá, una aldea de Nebaj, Alta Verapaz que quedó incomunicada por el impacto de la depresión tropical Eta.

El mandatario Alejandro Giammattei respondió un poco alterado después de que el periodista le hiciera énfasis en que las familias ya no contaban con alimentos. Las declaraciones las hizo el Presidente el miércoles 11 de noviembre, durante su última visita a Alta Verapaz.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no emitió pronunciamiento al respecto y no dio más información sobre la entrevista que proporcionó ese día el gobernante.

El video en donde Giammattei expresa las declaraciones en mención se hizo viral ayer en las redes sociales de Twitter y Facebook.

Incomunicados

Oxfam Guatemala informó que, identificaron 78 comunidades que se encuentran incomunicadas debido al paso de Eta que destruyó los caminos.

Esta situación afecta a 33 mil personas que se calcula viven en esas comunidades, las cuales presentan graves problemas para acceder a agua, alimentos y servicios básicos. Según Oxfam, también hay 103 comunidades que se encuentran inundadas y otras 13 han sufrido derrumbes de tierra.

Las áreas incomunicadas e inundadas se encuentran en Alta Verapaz, principalmente en San Pedro Carchá y San Cristóbal Verapaz; en Izabal los municipios más afectados son Los Amates y Morales.

La organización señaló que el impacto de Eta generaría más pobreza y pobreza extrema, porque las áreas con mayores daños son los departamentos donde se registra la mayor cantidad de casos de desnutrición aguda.

daños a cultivos

El Ministerio de Agricultura reportó ayer que en 90 municipios los cultivos fueron dañados. La lluvia y las inundaciones destruyeron 41 mil 698.68 hectáreas de siembra. Esto significa que alrededor de 78 mil 896 personas se vieron afectadas.