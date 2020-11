360° a vuelo de pájaro

La campaña ampliamente condenada del presidente Donald Trump, para revertir la victoria del presidente electo Joe Biden, sostienen algunos escritores de opinión más influyentes de los EE.UU., puede estar ligada al oscuro panorama que le espera en enero, cuando el republicano debe dejar la protección legal que le garantiza la Presidencia. Gran parte del peligro potencial (que un autoperdón no puede eliminar ), se encuentra en el antiguo estado natal de Trump, Nueva York, donde la Fiscal General, Letitia James, continúa recopilando información sobre sus negocios, obteniendo registros financieros, este mes, de la familia del jefe de la Organización Trump, oficial financiero que podría brindar más información sobre las operaciones y las estrategias fiscales de la empresa. Trump y sus diversos negocios, también son objeto de una investigación penal por parte de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan Cy Vance.

Las posibilidades de un segundo rescate por coronavirus para la economía cojeando de Estados Unidos, se volvieron más improbables el jueves, cuando la Administración Trump se retiró de las negociaciones en el Capitolio.

Anthony Fauci, funcionario de alto rango de enfermedades infecciosas de EE. UU., dijo que el COVID-19 no será una pandemia por “mucho más tiempo”, gracias al rápido progreso en el desarrollo de vacunas. No obstante, el virus podría circular durante años y, por ahora, está matando a estadounidenses, a una tasa catastrófica de 1,500 personas por día. En Europa, mientras tanto, la ola más reciente de infecciones se está desacelerando en algunos lugares.

La portada de The Economist de esta semana celebra la noticia de que los científicos del mundo están en camino de producir una vacuna que funcione contra el virus que causa el COVID-19. Y no cualquier vacuna. Los primeros datos de un ensayo en etapa final, revelados esta semana por Pfizer y BioNTech, sugieren que la vacunación reduce las posibilidades de sufrir síntomas, en más del 90%, mucho más de lo que la gente se atrevía a esperar. Haber logrado tanto y tan rápido, es un triunfo de la ciencia moderna globalizada, pero quedan dos conjuntos de preguntas. Uno se centra en las características de la vacuna. ¿Detiene los casos graves o protege a los ancianos?;¿Pueden las personas vacunadas causar infecciones potencialmente fatales, en quienes aún no han recibido inyecciones?. El otro conjunto, se refiere a cómo distribuir un medicamento, que seguirá siendo escaso durante 2021 y que requiere almacenamiento ultrafrío para seguir siendo efectivo. Los científicos han logrado crear una vacuna. Inocular a suficientes personas podría ser aún más difícil. Las proyecciones actuales sugieren que 50 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech estarán disponibles en 2020, y aumentarán a 1.300 millardos el año siguiente. El día del anuncio, los precios de las acciones de Pfizer y BioNTech aumentaron un 8% y un 14%, respectivamente.

Las muertes por sarampión aumentaron en todo el mundo en 2019 al nivel más alto en décadas, según muestran nuevos datos. Los expertos temen que la pandemia esté debilitando los esfuerzos de vacunación.

Los especialistas en salud pública dijeron que los números crecientes, son consecuencia de años de cobertura de vacunación insuficiente. Les preocupa que la pandemia del Covid-19, agrave la propagación del sarampión, una enfermedad que es incluso más contagiosa que el COVID-19.

Foxconn sigue prometiendo inversiones en EE. UU. La compañía de electrónica taiwanesa, un importante proveedor y fabricante de Apple, reportó poco más de mil millones de dólares en ganancias en el tercer trimestre, lo mismo que el año pasado. La inversión planificada de US$10 millardos de Foxconn, en Wisconsin, ni siquiera ha creado suficientes empleos para obtener créditos fiscales.

Mientras Google enfrenta un creciente escrutinio antimonopolio en EE. UU., los fiscales están considerando separar a Chrome del resto del negocio. Vender el navegador más popular del mundo, a un nuevo propietario, podría abordar y responder a las preocupaciones del monopolio, pero también podría tener efectos más allá del negocio de Google, como:

Las cookies de seguimiento nunca tendrían el mismo aspecto. Chrome es el último navegador importante que no bloquea de forma predeterminada las cookies de terceros, que los anunciantes utilizan para seguir a los usuarios en la web. Un nuevo propietario podría implementar rápidamente configuraciones más orientadas a la privacidad, lo que significa:

Los ingresos por publicidad digital podrían irse por el desagüe. Si no puede realizar un seguimiento de los usuarios, no puede mostrarles anuncios orientados y personalizados. Cortar las cookies podría hacer que los editores digitales, pierdan más de la mitad de sus ingresos de publicidad, según las estimaciones de Google.

Habría que decir adiós, al modelo de negocio favorito de Silicon Valley. El propio negocio de Google se centra en la publicidad, que es la forma en que mantiene la mayoría de sus servicios gratuitos. Una interrupción en su ecosistema, podría poner en duda el papel de otras plataformas gratuitas, impulsadas por anuncios, tal el caso de Facebook.

Desde 2018, la inversión global en tecnología climática ha superado los US$900 millones, más que los 10 años anteriores combinados. Las mayores inversiones se destinaron a empresas como la start-up nuclear Commonwealth Fusion Systems (US$199 millones en dos años) y la empresa cárnica Wild Type, que cerró un trato de US$12.5 millones en 2019.

Si bien esto puede parecer mucho, sigue siendo una miseria en comparación con la tecnología digital y sus inversiones multimillonarias. Y en EE. UU., los capitalistas de riesgo, solo invirtieron alrededor de US$217 millones en 20 nuevas empresas de tecnología climática el año pasado, solo el 20% de la inversión global total en el sector. Aún se cuestiona seriamente, el papel que podría desempeñar Silicon Valley en la carrera por descarbonizar la economía.

El director ejecutivo de Pfizer vendió acciones el día de las extraordinarias buenas noticias sobre la vacuna COVID-19. Albert Bourla vendió US$5.56 millones, el lunes, el día en que la farmacéutica reveló datos prometedores para su vacuna contra el coronavirus. La compañía dijo que la venta de Bourla, era parte de un plan preautorizado establecido en agosto. Vaya coincidencia.

Dan Loeb ganó a lo grande en las apuestas relacionadas con las elecciones. Su fondo de cobertura, Third Point, ganó casi US$400 millones apostando correctamente sobre el resultado de las elecciones estadounidenses, informa The Financial Times. Si bien, muchos inversionistas, vendieron acciones en medio de la turbulencia del mercado en las semanas previas a las elecciones, Third Point mantuvo su exposición y se benefició del gran repunte después de la votación.

Twitter anunciará hoy que está invirtiendo US$100 millones en instituciones financieras de desarrollo comunitario, o CDFI, en una nueva iniciativa dirigida a combatir la “injusticia racial y la pobreza persistente”.

El anuncio sigue iniciativas corporativas semejantes, incluidas Netflix (depósitos en bancos propiedad de afroamericanos), PayPal (inversiones en empresas de riesgo lideradas por afroamericanos y latinos) y Square (CDFI), con esta última compañía, también dirigida por el CEO de Twitter, Jack Dorsey. El jefe de Finanzas de Twitter, Ned Segal, dijo que se inspiró en esas empresas y mantuvo conversaciones con grupos sin fines de lucro e instituciones financieras, sobre cómo “llevar nuestro balance para beneficiar a estas comunidades”, afirmó. Twitter quiere establecer un modelo que pueda ser replicado por otras empresas, de modo que la Opportunity Finance Network pueda ampliarse si se suman otros inversionistas corporativos.

Las acciones de titanes chinos como Alibaba, Tencent y Meituan se recuperaron ayer, después de que Pekín presentó nuevas y radicales propuestas, para controlar su poder a principios de esta semana. Pero sus valores de mercado, permanecen muy por debajo, de donde estaban antes del anuncio.

En el corto plazo, es poco probable que las medidas de Pekín tengan un gran impacto en los esfuerzos de EE. UU. para frenar a los gigantes tecnológicos, según expertos en defensa de la competencia y ejecutivos de la industria. Pero a largo plazo, creen que es otra señal, de que los reguladores de todo el mundo están dispuestos a limitar sus poderes. “Si uno de los países más antidemocráticos, autoritarios y centralistas del mundo, tiene miedo de cuán poderosos pueden llegar a ser los monopolios tecnológicos, entonces podría ser una buena señal para que los países democráticos, también continúen buscando nuevos caminos para lidiar con los gigantes monopolios de la tecnología”, dijo un alto y respetado ejecutivo de industria tecnológica de vanguardia.

SoftBank reveló más información sobre su fondo de cobertura interno, que sufrió una pérdida de US$3.700 millardos, tan sólo en el tercer trimestre de 2020 (FT).

Louis Dreyfus, el gigante del comercio de materias primas, vendió una participación del 45 por ciento a un fondo de inversión de Abu Dhabi, atrayendo a un inversionista externo, por primera vez, en los 169 años de historia de la empresa (Reuters). Facebook y Google han extendido sus prohibiciones de publicidad política hasta diciembre. (Variety). Gran Bretaña está sopesando, si debe exigir, que las empresas de tecnología reduzcan el “sesgo algorítmico” como parte de una ley que se avecina (FT). El Papa Francisco pidió a los católicos que oren para que la inteligencia artificial (IA) y los robots “siempre sirvan a la humanidad” (The Verge). Los reguladores ya no piensan, que JP Morgan Chase, es el banco más “sistémicamente importante” del mundo: tiene que compartir el título con Citigroup y HSBC (Bloomberg). A medida que aumentaba la ansiedad en Estados Unidos, en el periodo previo a las elecciones, también lo hacía el consumo de comestibles de marihuana en el país (NYT).

Con el lanzamiento de Sony PlayStation 5 el día de ayer, y Xbox Series X y S de Microsoft el martes, esta semana marca la convergencia armónica de los gigantes de las consolas una vez más: un ciclo interminable de lanzamientos de hardware publicitados que se producen cada ocho años. Spider-Man: Miles Morales , Demon’s Souls y más … Sony está lanzando la PS5, con una impresionante línea de títulos populares para atraer a los compradores. La imponente consola (a juzgar por su tamaño histórico, se comió a todas sus predecesoras) también está siendo aclamada por su controlador, que aparentemente, lleva las manos de los jugadores a la cuarta dimensión. Sony sigue siendo el líder en hardware para los jugadores acérrimos. DFC Intelligence predice que las ventas de PlayStation 5, duplicarán las de la nueva Xbox, en un margen grande, pero más estrecho, que los 113.7 millones de PlayStation 4 vendidos, en comparación con los 48.4 Xbox One. Los ejecutivos no parecen estar sudando con la ventaja del hardware de Sony. ¿Por qué?: Las suscripciones mensuales, se están convirtiendo en el pan y la mantequilla de la unidad. Una nueva oferta, llamada “Acceso total”, que permite a los jugadores pagar por la nueva Xbox, en cuotas mensuales y, es aquí donde está el truco, pues también, los inscribe en el servicio de suscripción de juegos Game Pass Ultimate de Xbox, similar a Netflix. Mientras Sony y Microsoft se enfocan en vender hardware y servicios de suscripción, el énfasis de Microsoft está enfocado en los pagos recurrentes. No se espera que Sony ni Microsoft vendan la mayor cantidad de consolas en Navidad, pues ese premio irá para Nintendo Switch.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, New York Post, The Bloomberg Reuters, The Financial Times y The Verge.