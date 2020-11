Funcionarios publicitan su imagen en medio de la tragedia

Publicitar la imagen de cualquier persona en periodo no electoral encuadra en propaganda ilegal, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Esa norma fue creada para no inscribir como candidatos a quienes hacen propaganda fuera de la campaña electoral. No obstante, diputados del Congreso, el alcalde de Mixco Neto Bran y el director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, promueven su imagen en redes sociales durante la tragedia provocada por Eta.

El vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, publicó en su cuenta de Twitter fotos y videos de Bran sobre una jornada en la que se observó al jefe edil vestido de bombero y enlodado. El alcalde destacó un grupo de empleados municipales para entregar víveres en la escuela de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, uno de los municipios más golpeados por las lluvias.

Espinoza negó que Bran haya hecho la entrega con fines electorales. Dijo que la actividad no es propaganda porque el periodo de campaña electoral no ha iniciado. La LEPP señala que la propaganda ilegal ocurre cuando aún no se ha convocado a comicios. El vocero agregó que el jefe edil utilizó un carro propio para movilizarse, pero en otras imágenes publicadas por Espinoza, se observan vehículos con el escudo de la comuna de Mixco.

Mientras tanto, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, junto con un grupo de diputados de Alta Verapaz: Marleni Matías, Leopoldo Salazar, Felipe Cal, y Julia Anshelm-Moller, también figuran en las redes sociales del Legislativo posando durante entregas de víveres. El Departamento de Comunicación del Congreso, además, produjo un video en el que sobresale más la imagen de Rodríguez.

En las redes sociales del Congreso también se se promueve a la diputada Evelyn Morataya, del partido Bien, quien coordinó transporte aéreo para entregar alimentos. elPeriódico’consultó por escrito al equipo de Comunicación del Legislativo, para que explicaran el porqué de las publicaciones. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

El Centro de Gobierno

Otro de los personajes que figura durante la emergencia es Miguel Martínez, el director del Centro de Gobierno. Francis Masek, secretaria de Comunicación de la Presidencia, respondió: “No se está promoviendo la imagen de ningún funcionario, se está comunicando la información que cada institución está realizando”.

TSE monitorea

Ricardo Grajeda, inspector general del TSE, indicó que el Tribunal lleva a cabo un “monitoreo” de todas las publicaciones de funcionarios y que aún no decide si estas serán investigadas. Grajeda manifestó que ya hay un expediente sobre el alcalde de Mixco por publicaciones de 2020, pero nada relacionado con la tragedia por Eta. El politólogo Renzo Rosal opinó que todos estos funcionarios hacen publicaciones con claros fines electorales y en el caso de Miguel Martínez, para “legitimar” al Centro de Gobierno.