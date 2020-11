360° a vuelo de pájaro

Utilizar una máscara lo protege a usted amigo lector, no solo a quienes lo rodean, dijeron los CDC en una actualización significativa de su guía sobre cubrimientos faciales. Estados Unidos reportó 135 mil 428 nuevos casos de coronavirus el martes, rompiendo récords por tercera vez en la última semana.

A medida que los estados avanzan con el recuento de votos, los asesores de Trump expresan en privado su pesimismo sobre evitar la victoria de Biden.

El senador Dan Sullivan de Alaska ganó la reelección, acercando a los republicanos a ocupar el Senado. Dos vueltas de Georgia decidirán el control del Senado.

Su victoria, que se produjo inmediatamente después de la aparente victoria del senador Thom Tillis en Carolina del Norte, puso a los republicanos en camino de ocupar 50 escaños. El destino del Senado ahora depende completamente del resultado de las dos elecciones de segunda vuelta en Georgia el 5 de enero.

China toma medidas enérgicas contra los gigantes tecnológicos y Silicon Valley se estremece. Pekín propuso nuevas reglas antimonopolio destinadas a frenar el poder de las empresas, y las acciones de gigantes como Alibaba y Tencent cayeron. Escuchamos que a los ejecutivos de los gigantes tecnológicos estadounidenses les preocupa que las medidas chinas puedan envalentonar esfuerzos similares en Washington (con el apoyo de actores tecnológicos más pequeños). Mark Zuckerberg de Facebook ha argumentado que los crecientes grupos tecnológicos de China son una amenaza competitiva, pero una acción antimonopolio más agresiva de Pekín debilita esa afirmación.

El equipo de Biden-Harris ha anunciado sus “equipos de revisión de agencias”, que son responsables de guiar la transición de la nueva administración en departamentos clave. La lista de 500 personas refleja los “valores y prioridades de la administración entrante”, dijo el equipo de transición, y está siendo examinado en busca de pistas sobre las inclinaciones ideológicas del presidente electo Joe Biden. Las figuras corporativas y de Wall Street conocidas son pocas. En cambio, la lista está repleta de académicos y personal de la era Obama: la Universidad de Georgetown, el Urban Institute y la Brookings Institution se encuentran entre los principales empleadores de miembros del equipo de revisión. Casi 50 personas se describen como autónomas.

Biden, quien fue vicepresidente cuando los progresistas se sintieron excluidos de la administración Obama, también es muy consciente de las preocupaciones de Wall Street, dada la tensa relación entre los bancos y su exjefe durante la crisis financiera. Por esta razón, también están representados nombres clave en agencias que vienen del mundo de los negocios.

En todo caso, el desafío es también “construir una administración que se parezca a Estados Unidos”: el equipo de Biden-Harris, enfatizó la diversidad de los equipos de revisión: más de la mitad de los miembros son mujeres y el 40 por ciento proviene de “comunidades históricamente subrepresentadas en el gobierno federal, incluidas las personas de color, personas que se identifican como LGBTQ + y personas con discapacidades”.

La campaña de Trump continúa litigando los desafíos electorales mientras el presidente, los funcionarios de la administración y gran parte del Partido Republicano se niegan a ceder, creando obstáculos prácticos y simbólicos para la transición.

Todos los ojos están puestos en la Administración de Servicios Generales. Sin la luz verde oficial, el equipo de transición no puede asegurar fondos, oficinas, autorizaciones de seguridad o acceso a funcionarios. Biden dice que está procediendo como si el presidente Trump hubiera concedido la elección, pero su equipo de transición dice que “todo está sobre la mesa”, pero que no se puede avanzar en nada, si finalmente no se fuerza el tema.

Trump puede tener en mente sus propias perspectivas comerciales, con problemas legales que ensombrecen su vida después de dejar el cargo. Podría utilizar la Presidencia para evitar enredos legales posteriores, y su generoso perdón de sus allegados, ha generado especulaciones sobre lo que podría hacer por sí mismo antes de salir.

El poder del perdón es “bastante amplio”, dijo Tara Leigh Grove, académica en Derecho Constitucional de la Universidad de Alabama. Pero ese poder se extiende solo a delitos federales y actos pasados, y probablemente no incluye la absolución de uno mismo. Jens David Ohlin, de Cornell Law, dijo que tal acto sería un giro “impactante” y extraño en el concepto de “gracia soberana” que generó el perdón. Alternativamente, el Presidente podría renunciar antes de que finalice su mandato, y su sucesor Joe Biden podría indultarlo preventivamente por cualquier intento de enjuiciamiento federal de actos pasados. Eso sería legal si fuera impropio, coinciden los estudiosos. El Fiscal General también podría redactar memorandos de protección que dificulten las investigaciones futuras.

Se avecina una acción legal, incluso si Trump termina parcialmente protegido,

como muestra esta lista, por cierto no exhaustiva, de asuntos serios que pesan judicialmente sobre la cabeza de Trump:

El fiscal de distrito de Manhattan está investigando un posible fraude bancario, de seguros y fiscal, así como reclamos de registros comerciales falsos.

New York AG está investigando a la Organización Trump.

Dos mujeres que acusan a Trump de agresión sexual están demandando por difamación.

El AG en Washington acusa a las entidades de Trump de hacer mal uso de los fondos del comité inaugural.

El IRS está auditando los impuestos de Trump.

La Administración Trump puede estar

en sus últimos días, pero sus esfuerzos para prohibir TikTok en EE. UU. no se han resuelto. La red social de propiedad china ha acudido a los tribunales para suspender esos esfuerzos antes de la fecha límite del jueves.

TikTok y su empresa matriz, ByteDance, presentaron un nuevo desafío a la prohibición, cuestionando la autoridad legal del Gobierno de EE. UU. sobre la red social. También buscó una extensión de 30 días, a la orden de la administración del 14 de agosto, que requiere la venta de la red social a un comprador estadounidense, mientras ByteDance continúa trabajando para finalizar su acuerdo para atraer a Oracle y Walmart, como inversionistas. (La presentación también cuestiona la afirmación de Trump de que el acuerdo de Oracle, incluiría un fondo de educación de US$5 millardos).

¿Es hora de esperar a Joe Biden?: El objetivo final de TikTok puede ser impulsar el proceso hasta el próximo año, independientemente de las sanciones a corto plazo, con la esperanza de que sea más fácil negociar con una administración de Biden.

Apple presentó una nueva línea de computadoras Mac que usan sus propios procesadores, el primer paso para romper una asociación de 15 años con Intel. Steve Cohen, quien compró a los Mets de Nueva York por casi US$2.5 millardos, “no está en esto para ser mediocre”.

