CSJ designa a Molina Barreto y al exdiputado Rosales como magistrados de la CC

El exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y exintegrante del binomio presidenciable de las últimas elecciones –junto a Zury Ríos–, Roberto Molina Barreto, obtuvo el apoyo de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ser designado como magistrado titular a la CC.

Los magistrados elogiaron la experiencia de Molina Barreto en el tratamiento de temas constitucionales y señalaron que al haber integrado anteriormente la CC demostraba su capacidad e idoneidad para el cargo.

El grupo mayoritario de la CSJ, apoyado por los suplentes Noé Ventura Loyo y Edwin Ruano, otorgaron los 10 votos para que Molina Barreto vuelva a representar a la CSJ en la CC; esta sería la tercera vez que Molina Barreto integrará la máxima Corte.

La primera vez lo hizo en representación del expresidente Óscar Berger y posteriormente como representante de la CSJ; en ambos periodos Molina Barreto ostentó la presidencia de la Corte. Ayer la CSJ lo designó para culminar el periodo 2016-2021 que finaliza el 13 de abril próximo.

Además, la CSJ seleccionó al exdiputado del partido de Avanzada Nacional (PAN), Jorge Rolando Rosales Mirón, como magistrado suplente, apoyado por los mismos magistrados que eligieron a Molina Barreto.

Rosales Mirón ya había intentado llegar a la CC en 2016 como representante del Congreso, pero al no lograrlo se postuló el lunes como aspirante a la magistratura suplente, tras fungir como asesor de la Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez.

El exdiputado es actual integrante del Comité Ejecutivo de la Federación de Gimnasia, en donde su esposa Lilian Patricia Diéguez ha brindado asesorías estando él al frente de la institución. Diéguez de Rosales también se involucró en política al ser electa como concejal primera de la Municipalidad de La Antigua Guatemala.

Molina Barreto y Rosales fueron juramentados anoche por el Congreso. La sesión plenaria estaba programada para las 15:00 horas, sin embargo, empezó hasta las 18:00 horas, media hora después de la elección hecha por los magistrados de la CSJ.

Elección accidentada

Los togados de la CSJ comenzaron la elección ayer con problemas porque el Acta 45, en la que se consignó el 29 de octubre la aprobación del procedimiento para designar a los magistrados, no estaba firmada por la magistrada Delia Dávila. Responsabilidad que se atribuyó a la Secretaría del Organismo Judicial (OJ).

Tras la suspensión temporal de la elección para que Dávila firmara el acta, la mayoría de los magistrados de la CSJ se opuso a escuchar tachas en contra de los aspirantes.

Dávila leyó el acta recién firmada en la que señaló que en el procedimiento se establecía que “solamente podrá cuestionarse sobre la base de elementos de juicio debidamente acreditados como decisiones judiciales que lo mantengan ligado a un proceso penal o bien condenas por delitos establecidos en sentencias firmes, por citar ejemplos”, por lo que se debían conocer las tachas.

La presidenta del OJ, Silvia Patricia Valdés Quezada, solicitó a la mesa receptora la papelería y a la Secretaría del OJ que indicara si se había presentado tachas; ambos representantes negaron su existencia, pese a que Alianza por Reformas había hecho dos objeciones en contra de la postulación de Molina Barreto.

Fallos cuestionados

Varias organizaciones cuestionaron el criterio utilizado por la CC cuando Roberto Molina Barreto formaba parte del pleno, ya que, emitieron resoluciones que favorecieron –con la anulación de condena– al exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, rechazaron un amparo para evitar el funcionamiento del Transurbano y de mantener la inmunidad al expresidente Otto Pérez Molina.

“Me he postulado varias veces, tengo 36 años de ejercicio profesional, no existe ninguna vinculación a un proceso penal, no he sido procesado por una violación de derechos humanos, no hay absolutamente nada en mi contra, son tachas por tener la animadversión del debido complimiento en mi función pública”, dijo Molina Barreto luego de su juramentación.