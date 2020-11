La del respeto a las creencias

La paz al derecho ajeno es la paz. Benito Juarez.

Hace aproximadamente 30 años, el Instituto de Turismo me solicitó una fotografía de un niño Maya Quiché. Yo tendría unos 5 años de haber regresado a Guatemala después de doce años en otras latitudes del planeta. Un amigo me dio el contacto de la familia Ignacio en Chichicastenango y agarré carretera hacia allá. Al llegar me recibieron Ricardo y Tomasa, los padres de Miguel, un patojo re chulo y orgulloso de lucir el traje típico de su pueblo. La casa de los Ignacio, es un taller y Museo de Máscaras, pero también es el paso hacia la colina Turca o Pascual Abaj. Que es un Altar Sagrado, donde los Maya Quiché realizan sus ceremonias de Fuegos Sagrados, ahí se encuentra un dios maya con forma de piedra considerada diosa de la fecundidad rodeada por cruces cristianas.

Que mejor lugar para el inicio de una amistad que ha perdurado durante varias décadas. Por supuesto que en aquél entonces, esto de las ceremonias Maya para mi no significaba absolutamente nada y mucho menos entendí cual era el rollo. En el año de 1993 volvía a visitar a los Ignacio para hacer unas fotos para la Revista Conozcamos Guatemala y la amistad fue creciendo.

2005.Como en mi segundo round de casarme, la iglesia católica no me permitía hacerlo por lo religioso, organizamos una maravillosa boda civil en el lago Petén Itzá, e invité a Tomasa para hacer una ceremonia Maya, la cual aún yo no entendía en su totalidad e iba a ser como una actividad más para mis ochenta invitados. En esos días entró el huracán Mitch y Tomasa y Ricardo no pudieron salir de Chichicastenango. Igual ya tenía buses e invitados y jalamos para Tikal. En la entrada del parque estaba un hombre flaquito, chiquito y con cara de buena onda, vestido de blanco… le pedí al chofer que parara y me bajé a preguntarle a este men, si el era Chamán… (o sea, ni sabía bien como llamar a los tatas y las nanas.).

Noooo… me contesta, yo soy el guía espiritual del Parque Nacional Tikal. Inexplicable como el universo cruzó mi camino con el del Aj´qij Gilberto Chayax. Se subió al bus e hizo una bendición para los novios en el Altar Sagrado de Tikal. Al día de hoy molesto mucho al Tata Fifí, como le puse de apodo cariñoso, diciéndole que quién sabe que pidió en la mini ceremonia, porque mi matrimonio tan solo duró 8 meses. Unos meses después de ese fracaso en el amor regresé a Tikal a hacer unas fotos y me topé con el Tata. Le pregunté: y si hacemos una ceremonia Maya? Y… pues ahí íbamos rumbo a Flores a comprar materiales para la ofrenda. Al día siguiente por la mañana estábamos preparando la ofrenda, que puede llevar muchos elementos, según la región donde se lleva a cabo, compramos pom, incienso, copal fresco, cascarita, velas de 13 colores, velas blancas, pan dulce, rapadura, miel, un cuto de venado, canela en raja, puros, pétalos de rosas, ocote, ensartas de inciensos. El Tata me pregunta: que intención tenés para esta ceremonia. YO: pues pedirles a los ancestros su bendición para el proyecto de un libro que estoy por iniciar. Mmmmmmmm…y tu mujer la Loretta, donde está? Yo: ah… a ella la tengo bien enterrada. Tata: estás mal vos, cuando enterrás a alguien lo seguís teniendo en tu corazón, mejor hagamos una ceremonia de liberación! Y otro día hacemos la otra. Aún incrédulo, le dije: va que va. El fuego de esa ceremonia duró un par de horas y al día siguiente cuando desperté, la ansiedad de tener a esa guapa italiana en mi mente, desapareció por total. Fue un giro 360 en mis creencias y empecé a seguir más de cerca la cosmovisión Maya.

En 2006 durante mi año sabático, cuando visité lugares en Tailandia donde se reúnen a rezar llamados: Wats, me atrajo muchísimo como los budistas llevaban su espiritualidad y cómo el budismo influye en sus pensamientos y acciones. Esto me llevó, aunque no practico el budismo, a aplicar su filosofía en mi vida. Al regresar a Guatemala, encontré similitudes con la Cosmovisión Maya y la conexión de que todo es sagrado y el sentido de pertenencia y respeto a todo lo que esta vivo en el planeta, ¡TODO!

En enero de 2012, invité a Tomasa a hacer una ceremonia Maya para el evento de Subida por la Vida. En esa ceremonia frente al Palacio de los Capitanes Generales en La Antigua, ella me entregó mi sute ceremonial, que solo puede ser dado por un Aj´kij o Sacerdote Maya. Para mí fue un gran honor recibirlo.

Así han pasado los años, con Tomasa hemos compartido alegrías, triunfos y tristezas, y hemos estado junto al Fuego Sagrado en Tikal, Chichi, Pascual Abaj, La Antigua y volcán de Fuego, hace unos días salí de La Antigua después de un encierro casi total a hacer una ceremonia con Tomasa en el Altar Sagrado de su casa para recordar a mis ancestros y agradecerles su legado y enseñanzas en nuestro caminar juntos por esta tierra. Acordemos que la espiritualidad Maya es ancestral y ha sido pasada de generación en generación, glorioso será el día en que aprendamos a respetar las creencias de fe de otros, igual todos somos una misma raza que comparte una casa en común: el Planeta Tierra.

Te invito a ver la ceremonia Maya

