La de la cena finuchi

Yo estaba en Maenza Italia visitando a mi amigo el Padre Pedro Zúñiga y recibí un mensaje de mi amigo Arturo Zapata, preguntando si yo andaba por Italia, ya que estaban buscando un fotógrafo para cubrir las actividades de su viaje anual con los de YPO. (Young Presidents’ Organization). Clic clic, me contratan y toca irme a Roma. Definitivamente ser fotógrafo me ha llevado a lugares alucinantes, entre todos los viajes y vivencias, la Festa Romana en Cinecittá al norte de Roma, aún no tiene rival en mi larga lista de fiestas. En aquel entonces no estaba en mi mente filmar o hacer un documental, era a pura fotografía mi vida.

El complejo de cine y televisión italianos, tiene una superficie aproximada de 600 000 m². En Cinecittà han sido rodadas más de 3000 películas, 90 de las cuales recibieron una nominación al Premio Oscar y de estas 47 han ganado la prestigiosa estatuilla. Lugar donde famosos como Fellini, Rosinelli, Bertolucci, Ford Copola, Scorsese y Gibson han filmado, obvio en esos días yo no tenía idea de todo esto y ni enterado que ahí habían filmado Ben Hur.

Ese día me adelanté al grupo, con mi invitación me permitieron el acceso temprano al set donde se rodó la serie Roma de HBO y otras producciones como Los Borgia o Doctor Who. Fue construido en 2005. La serie de HBO tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares para los primeros 12 capítulos de una hora.

Ahí estaba yo muy “fresh” tomando fotos, y de repente se me viene encima una chaparrita italiana, fúrica y hablaba tan rápido que no le entendía nada, ya saben los italianos y sus descendientes somos escandalosos a veces al hablar. La mujer toda paniqueada me decía: ¡è vietato scattare foto! chi ti ha dato il permesso di scattare foto? y yo ni idea que decía. Mmmmm, pensé …a esta ahorita la bajo de la moto.

En itañol, (mi mezcla de italiano y español) le dije: !ti invito a cenare, que bella eres! Y bueno, a la mujer la desubiqué, le bajó el mosh y al fin le expliqué que yo era el fotógrafo del grupo y que las fotos eran para que su viaje quedara documentado. Bueno, asi tal cual, el escenario para la cena era literalmente de película, cuando llegó el grupo de YPO, empezaron a salir hombres vestidos de romanos en dos bigas (carro tirado por dos caballos) bailarinas exóticas, lanza llamas, bufones, cocineros, soldados romanos, solo faltaba que apareciera en esta réplica de la Ciudad Eterna don César y don Augusto. Al terminar mi trabajo, busqué a la chaparrita enojada y le dije: ¡ahorita te invito a cenar! buon appetito. Resulta que Fransesca Loredana Rotondo era la Gerente de ventas de Cinecittá y originaria de Torino, la ciudad donde nació mi abuelo, con quién al final de todo hicimos una linda amistad!

