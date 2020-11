Orquídeas S y M celebra su 26 aniversario

En la zona 10 de la capital existe un oasis. Una casa antigua convertida en un vivero que tiene la capacidad de transportar a cualquier visitante a un mundo de naturaleza y hacerle olvidar que se encuentra en la metrópoli.

Los miembros de la familia Palmieri, dueños de Orquídeas S y M, son los responsables de crear un ambiente de refugio y tranquilidad. Plantas exóticas y decenas de orquídeas blancas, amarillas y moradas decoran el lugar. Mientras que el sonido del agua que corre en una pileta con peces koi ahoga el ruido de la ciudad.

La empresa guatemalteca se dedica al comercio de orquídeas de diferentes partes del mundo y a reproducir híbridos para rescatar las especies nativas de Guatemala que están en peligro de extinción.

Este mes, S y M celebra 26 años de ayudar a la conservación de las orquídeas en el país. La gerente administrativa, María Palmieri, hija de Silvia y Mario Palmieri –fundadores de S y M– comentó que para la empresa es un logro poder celebrar su 26 aniversario porque representa el esfuerzo y dedicación de un equipo de trabajo.

Agregó que S y M está aportando a la conservación de las orquídeas de Guatemala, muchas de ellas que están en peligro de extinción.

Vivero y café

Orquídeas S y M nació del interés de los esposos Silvia y Mario Palmieri.

En 1995, abrieron una tienda pequeña en una antigua casa familiar, que fueron ampliando conforme fue creciendo la demanda de sus clientes. En 2012, instalaron un café-restaurante. “El lugar fue pensado para que las personas se olviden de la rutina y se reconecten con la naturaleza”, explica María Palmieri.

Producción en laboratorio

La familia Palmieri inauguró en 2008 un laboratorio para reproducir orquídeas nativas.

Mario Palmieri explicó que al inicio cultivaron una variante de la orquídea Guarianthe aurantiaca, conocida como “Esquipulas”, y de la Guarianthe skinneri. Ambos tipos de orquídeas están amenazados.

La producción del laboratorio inició en 2009, pero el proceso desde la siembra hasta la floración dura diez años y hasta inicios de 2019 obtuvieron los primeros ejemplares.

Sin embargo, para los Palmieri el trabajo de una década también significa que podrán proveer orquídeas que no fueron tomadas de su hábitat. “Cuando la gente arranca las flores de la naturaleza, no tiene idea de lo que está haciendo y luego las venden por Q80. No tienen idea de la destrucción que hacen”, comenta Palmieri.

En Guatemala se registran aproximadamente 1,300 tipos de orquídeas, al menos la mitad son consideradas especies amenazadas. La comercialización de la Monja Blanca y otras variantes de la orquídea que son extraídas de la naturaleza está prohibida, pero se permite la venta de las plantas cultivadas en laboratorios. Vendedores y productores como Orquídeas S y M están registrados ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Puntos de venta

Orquídeas S y M tiene una tienda y restaurante en la 14 calle de la zona 10. Además, cuenta con kioscos en los centros comerciales, Pradera zona 10, Oakland Mall, Tikal Futura y Cemaco Cayalá.