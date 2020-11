Giammattei: “No podemos entrar en Alta Verapaz, no tenemos cómo llegar”

Los habitantes de comunidades asentadas en las cercanías del río Cahabón, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, están incomunicados desde el miércoles cuando se intensificaron las lluvias por la depresión tropical Eta que afecta el nororiente del país. Los pobladores en su mayoría en condiciones precarias, necesitan de alimentos, agua y ropa. Pero no han recibido apoyo porque las autoridades argumentan que no pueden ingresar por ninguna vía, para atenderlos.

“No podemos entrar en Alta Verapaz, tengo muchos mensajes en mi celular y en mis correos electrónicos donde me piden que por favor lleguemos con ayuda. No podemos llegar, no tenemos cómo llegar. A pie podríamos llegar, tal vez, como se llegó a la aldea Quejá después de casi 12 horas de estar caminando”, dijo ayer el presidente Alejandro Giammattei en una conferencia de prensa a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Nidial Tiul, coordinadora de proyectos de la Asociación Puente (que capacita a familias pobres en Cahabón), indicó que el principal problema es que el río Cahabón se encuentra crecido y su cauce amenaza con afectar la estructura del puente Tamax que comunica con los poblados Tzalamtún y Pinares, así como el municipio de Senahú.

Aunque el casco urbano de Cahabón se encuentra estable y a salvo de inundaciones, Tiul sostiene que, las comunidades más afectadas son las que se encuentran a la orilla del río Cahabón. En videos compartidos por la Asociación Puente, se observan las comunidades anegadas y el río caudaloso.

Las comunidades

De acuerdo con datos del Censo 2018 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Santa María Cahabón hay 190 poblados, de los cuales 130 están en la categoría de caserío y 12 aldeas. Las proyecciones del INE dan cuenta que, para este año el municipio cuenta con 69 mil 107 habitantes.

Denis Fraatz, alcalde de Santa María Cahabón, estima que unas 35 mil personas se encuentran incomunicadas en los poblados más alejados de la zona urbana del municipio. El jefe edil, al igual que Giammattei, sostuvo que hasta ayer era imposible ingresar a las comunidades más apartadas porque lo caudaloso del río Cahabón lo impide.

Fraatz sostuvo que, deberán esperar a que la afluencia del río se reduzca, para poder llegar a atender a esas comunidades. El alcalde, además, manifestó que hasta ayer no se reportaba ninguna persona fallecida o desaparecida. El vocero de la Conred, David De León, no respondió las llamadas hechas a su celular, para que explicara la situación en esa comunidad.

El alcalde de Santa María Cahabón indicó que se han habilitado dos albergues en el municipio y que de parte de la comuna se les ha brindado alimentos a ellos; sin embargo, otras familias que necesitan atención urgente, no han recibido ayuda.

“En este momento es imposible beneficiar a las personas. Los que sí están cerca para poderlos refugiar en las escuelas, lo hacemos. Pero las familias que están más lejanas, ni Conred ni nadie lo podrá hacer porque hay derrumbes, los ríos se salieron y no se puede pasar por los puentes porque es peligroso. Entonces, no se puede actuar en este momento”, indicó Fraatz.

San Pedro Carchá también en problemas

Vecinos de San Pedro Carchá, Alta Verapaz informan que desde el jueves se encuentran aislados por los efectos de la depresión tropical Eta.

De acuerdo a los pobladores de La Trinidad y Santo Domingo no hay acceso a luz eléctrica, y cada vez es más escasa el agua potable y los alimentos.

El desborde del río Cahabón inundó varios sectores y dejó decenas de casas bajo el agua.

Los comunitarios solicitan apoyo urgente del Gobierno. Las autoridades han tratado de ingresar por medio de lanchas pero la corriente es muy fuerte, por lo que esperan ayuda por la vía aérea.

Alimentos y agua

Nidia Tiul, de la Organización Puente, expresó que en este momento las familias necesitan principalmente alimentos enlatados o raciones listas para comer, pues no cuentan con un lugar para cocinar. También necesitan agua pura embotellada, artículos de higiene, pañales desechables, toallas sanitarias, medicamentos para tratar enfermedades respiratorias, ropa, frazadas y suéteres para cubrirse del frío que generan las constantes lluvias.