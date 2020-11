360° a vuelo de pájaro

Joe Biden superó al presidente Donald Trump, en el estado de Georgia, ya que el conteo se acerca a su finalización. El candidato demócrata solo necesita reclamar un estado clave entre Georgia, Pensilvania, Nevada o Carolina del Norte para alcanzar los 270 votos electorales para ganar la Presidencia. Trump ha desatado una avalancha de demandas que hasta ahora han luchado por ganar terreno. En un discurso incoherente anoche, Trump dijo, que sus acusaciones de fraude electoral “terminarían en el tribunal más alto del país”.

Estados Unidos se convirtió ayer en el primer país en registrar más de 100 mil casos de COVID-19 en un día, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg. El aumento de las hospitalizaciones, podría forzar más cierres, antes del Día de Acción de Gracias, según los analistas de políticas. Todavía, hay pocas señales, de que el brote, en Europa, esté bajo control, con Francia, registrando un número récord nuevo de casos y Austria registrando, su mayor número diario de muertes. Se anunciaron más restricciones en Dinamarca, debido a que una mutación del virus que comenzó en la población de visones del país se ha extendido, más allá, de la región, en la que se descubrió por primera vez.

El rally de todo de esta semana está haciendo una pausa hoy, ya que los inversionistas, relajan parte del aumento en los precios de los activos, mientras esperan los resultados finales, de las elecciones estadounidenses y las preocupaciones sobre la pandemia aumentan nuevamente. De la noche a la mañana, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0.6%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0.6% más. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0.5% a las 5:50 a.m., con las acciones cíclicas liderando las pérdidas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0.775% y el oro mantuvo sus ganancias para negociarse arriba de US$1,950 la onza.

MERCADOS

Actualización de las elecciones: todavía están contando votos en algunos estados (incluidos Nevada, Pensilvania y Georgia), y hasta anoche, el líder del colegio electoral Joe Biden aún no había alcanzado el número mágico de 270. ¿Hoy será el día?

Más elecciones: en un discurso vespertino, el presidente Trump repitió numerosas acusaciones infundadas de fraude electoral en un esfuerzo por desacreditar el proceso electoral.

Mercados: Después de otro día de alza y a la derecha, las acciones estadounidenses están en camino de su mejor semana desde abril.

ECONOMÍA

El equilibrio de Powell

En una semana llena de notificaciones automáticas y titulares de fuentes de 72 puntos, la Reserva Federal decidió ayer que no tener noticias es la mejor noticia.

Después de su reunión de política de noviembre, el banco central, se apega a tasas de interés cercanas a cero (ya es el plan hasta 2023) y mantiene la inflación en un promedio del 2%. Para impulsar, una desaceleración de la recuperación económica, la Fed, también, continuará flexionando sus músculos de flexibilización cuantitativa, comprando activos como valores respaldados por hipotecas y bonos del Tesoro de Estados Unidos, para poner en circulación alrededor de US$120 millardos al mes.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció que la creciente ola de casos de COVID-19 es “particularmente preocupante” y que el camino a seguir, es “extraordinariamente incierto”. Pero en el contexto de una elección indecisa, no se esperaba que la Fed hiciera grandes cambios.

Si bien para los inversionistas, el presidente de la Fed, es igual, o más importante, que quién se sienta en la Oficina Oval, incluso después de que terminen estas elecciones, es posible que Powell no vaya a ninguna parte.

Cuando el presidente Trump hizo numerosas afirmaciones falsas, sobre la integridad de la votación anoche, ABC, CBS y NBC se cortaron rápidamente. Fox News, se mantuvo en su discurso, pero su personal de noticias se ha mostrado escéptico, ante las acusaciones de fraude de Trump, y la red ya ha provocado la ira de Trump y sus partidarios, por ser los primeros en anunciar que Arizona la ganó Joe Biden, antes que nadie, entre todos los medios en EE. UU.

Lo que viene a continuación es más difícil de predecir. Las compañías de medios tradicionales, incluidas MSNBC y The Times, enfrentan el posible final del llamado golpe de Trump. En ese caso, Fox News enfrentaría el desafío de convertirse en un medio de oposición y enfrentarse a una posible nueva red rival ligada a Trump. (Lachlan Murdoch, esta semana, cuando se le preguntó, sobre una posible red vinculada a Trump). Y Kevin Roose, de The Times, señala que los gigantes de las redes sociales, tendrían que decidir, si imponen medidas para limitar la propagación, o vale la pena mantener la desinformación en torno a las elecciones.

Compañías farmacéuticas acerca de un acuerdo de opioides de US$26 millardos. Tres distribuidores, McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen, junto con Johnson & Johnson y los gobiernos estatales y locales, están cerca de un acuerdo que pondría fin a miles de demandas por el papel de las empresas en la crisis de los opioides, informa The Times.

Bitcoin está aumentando. El precio de la criptomoneda saltó por encima de los US$15 mil, acercándose a las alturas que alcanzó a fines de 2017. Los analistas dicen que el bitcoin se ha vuelto más atractivo para quienes buscan un refugio seguro en medio de la pandemia y la incertidumbre en torno a las elecciones estadounidenses.

