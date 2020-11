Partidos políticos cancelados se niegan a desaparecer

Cuatro de los partidos políticos que fueron cancelados en 2019 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por irregularidades en su financiamiento electoral, o por no alcanzar el cinco por ciento de los votos válidos en los comicios pasados, figuran como vigentes en el listado oficial de organizaciones políticas del Tribunal. Los partidos han planteado amparos que se encuentran pendientes de resolver, lo cual los mantiene con vida.

Uno de estos es el partido Avanza, que fue anulado porque los votos que logró el año pasado para elegir diputados por Lista Nacional no superó ni el uno por ciento de los sufragios válidos.

Pedro Catalán, secretario de Avanza, aseguró que tras la culminación del proceso electoral, su partido apeló la decisión porque consideró que hubo al menos un centro de votación donde no les registraron los votos al que simpatizantes del partido aseguraron que habían acudido a emitir el sufragio. El partido sigue vigente porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe resolver un amparo contra el TSE.

Financiamiento irregular

Mientras la CSJ decide sobre el proceso de Avanza, otros tres partidos que fueron anulados por el Registro de Ciudadanos (RC) del TSE debido a irregularidades en sus finanzas, también han accionado para mantenerse vigentes.

La Unión del Cambio Nacional (UCN), partido que fundó el excandidato presidencial Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, es una de estas tres organizaciones. En esta lista también se ubica el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) con el que Jimmy Morales logró la Presidencia en 2015.

La tercera organización es el Partido de Avanzada Nacional (PAN), cuyo secretario general es el diputado al Congreso, Manuel Conde Orellana.

Se acaba el tiempo

Otras cinco organizaciones están pendientes de que finalice su proceso de cancelación. Los partidos Viva, Creo y UNE son señalados por ocultar financiamiento electoral. PLG y Mi País también afrontan proceso de anulación por no postular candidatos en 2015 y no tener representación partidaria. Mientras, el partido Café está suspendido por no llegar al mínimo de afiliados que exige la Ley.