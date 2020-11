Encuestas a boca de urna revelan las razones del voto a favor de Trump y de Biden

El panorama sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos (EE. UU.) se encuentra cerrado, ya que la declaración de un ganador depende actualmente de Nevada, un estado al oeste estadounidense que representa solo seis votos del Colegio electoral, según datos de la Associated Press (AP) publicados por Google.

Ante la demora del conteo de votos en Pensilvania, el candidato demócrata y ex vicepresidente solo necesita esos seis votos para llegar a 270 y así obtener la mayoría de los Colegios Electorales y poder declarar victoria. Por su parte, el presidente de EE. UU. y candidato republicano, Donald Trump necesita ese estado y otros tres, los cuales lidera, para obtener 271 votos de los Colegios Electorales.

John Zogby, un renombrado encuestador en EE. UU. y fundador de ‘Zogby Strategies’ explicó que, sin importar si gana Joe Biden o Donald Trump, no habrá alguien en la Presidencia que tenga un fuerte mandato, no solo por los resultados cerrados, sino porque habrá un Congreso y un Senado muy dividido, sin mayoría absoluta, entonces el Presidente tendrá que hacer un esfuerzo para construir confianza y unidad. Sin embargo, para Zogby, esto no se visualiza en las causas que llevaron a los estadounidenses a votar, porque con los resultados se ha demostrado que se encuentran “divididos y desesperanzados”.

¿Por qué votaron los estadounidenses?

Los sondeos a boca de urna realizados por la encuestadora de Zogby indican que la mayoría de personas que votó por Trump considera que es más importante la recuperación económica que controlar la pandemia del COVID-19. Otros votantes de Trump también resaltaron como importante que su Presidente debe tener una imagen fuerte y que imponga orden en EE. UU.

Según esa encuestadora, la mayoría de personas que decidió en las últimas dos semanas su voto por un candidato, emitió su sufragio a favor del actual mandatario de EE. UU.

Por su parte, la mayoría de votantes de Biden aseguraron que votaron por él, porque buscan alguien que controle de forma correcta la pandemia del coronavirus y que se encargue de dar soluciones a la inequidad racial. Un pequeño grupo de votantes dijo que su prioridad era tener un Presidente “con buen juicio” y por eso votó por el ex vicepresidente de EE. UU.

¿Cómo son los votantes de Trump y de Biden?

Las encuestas a boca de urna resalta que los votantes de Biden son en mayoría mujeres y que también son los jóvenes entre 18 y 29 años. Más del 60 por ciento de los hispanos, afroamericanos y asiáticos que votaron, lo hicieron por Biden.

En cuanto a Trump, la principal característica es que son hombres blancos mayores de 60 años. El 70 por ciento de los evangélicos estadounidenses que asistió a emitir el voto, lo hizo a favor de Trump.