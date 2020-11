360° a vuelo de pájaro

Las cadenas más serias y profesionales de EE. UU., encabezadas por CNBC, han decidido dejar de dar cobertura a los alegatos incesantes de Mr. Trump de fraude y votos ilegales, que carecen de sustento y evidencia. Mr. Trump, incluso entró en un serio enfrentamiento con la cadena Fox, que generalmente lo apoyó sin reservas en su visión alternativa a la realidad. El video de rompimiento de las cadenas de noticias puede verse en la dirección: https://bit.ly/3p4a2kz

“The Economist”,esta semana Aspectos destacados del último número

La portada de The Economist de esta semana analiza lo que dicen los resultados de las elecciones sobre el futuro de Estados Unidos. A medida que Joe Biden se acerca a la victoria, su éxito indica un rechazo a Donald Trump. Solo una vez en los últimos 40 años se le ha negado a un presidente un segundo mandato. Trump perderá el voto popular en, calculamos, entre un 52 y un 47 por ciento; solo el sesgo del Colegio Electoral hacia los votantes rurales lo salvó de una derrota aplastante. Una Casa Blanca de Biden también establecería un tono completamente nuevo. Los tuits en mayúsculas y el constante pinchazo de las divisiones partidistas desaparecerían. Lo mismo ocurriría con el trato propio, la mentira habitual y el uso de departamentos gubernamentales para perseguir venganzas personales. Biden es un hombre decente que, después del cierre de las urnas, juró gobernar como unificador. Su victoria cambiaría la política estadounidense en áreas desde el clima hasta la inmigración. Y, sin embargo, la inesperada cercanía de la votación también significa que el populismo seguirá vivo en Estados Unidos. Ha quedado claro que la asombrosa victoria de Trump en 2016 no fue una aberración, sino el comienzo de un profundo cambio ideológico en su partido. Lejos de ser arrastrados por una “ola azul”, los republicanos han ganado escaños en la Cámara y parece probable que mantengan el control del Senado. El Partido Republicano, que cayó bajo el hechizo de Trump, mientras estaba en el cargo, no está a punto de salir del trance ahora. ¿Qué significa eso para Estados Unidos y el mundo?

A Joe Biden le faltan 1,902 votos para ganar el estado de Georgia y aún hacen falta 16 mil votos por contar en dicho Estado. Es posible anticipar, que Georgia podría muy pronto convertirlo en el Presidente electo de Estados Unidos de América.

Facebook eliminó el grupo masivo “Stop the Steal” que los aliados de Trump estaban usando para ayudar a promover las protestas electorales.

El grupo, que había obtenido más de 360 mil seguidores antes de ser suprimido, estaba siendo utilizado por los partidarios de Trump para ayudar a lanzar protestas dirigidas al proceso de recuento de votos. El presidente Trump ha afirmado repetidamente, sin pruebas, que los demócratas están tratando de robar las elecciones mediante un fraude.

Han pasado dos días desde las elecciones y el conteo continúa en un puñado de estados, que determinarán al próximo presidente de Estados Unidos. El jueves, la tabulación ha tenido lugar en cámara lenta, debido a una cantidad sin precedentes de votos ausentes, que parecieron favorecer al ex vicepresidente Joe Biden en Pensilvania y Georgia, donde le está ganando al presidente Donald Trump, mientras que en Arizona, un estado que estan terminando de contar, está ganando Biden. Aunque una victoria para Biden en Pensilvania, que podría determinarse pronto, cosa que lo pondría en la cima, hay una potencial mina terrestre legal esperándolo en la Corte Suprema cuando debido a boletas por correo que cuestiona Trump, que ha seguido presentando demandas compulsivamente, para rechazar votos en Estados, que se inclinan por Biden, pero sus afirmaciones y denuncias son descartadas tan rápido como las presenta. Aún, no está claro quién saldrá victorioso, pero tal como están las cosas, Washington se dividirá entre una Casa Blanca de Biden y un Congreso dividido. En ese escenario, los ganadores no serán los republicanos ni los demócratas, serán los mercados. Los futuros del S&P 500 subieron 2% ayer, después de que el índice subiera un 2.2% el miércoles. No cabe duda, que a los inversionistas les ha gustado la idea de un gobierno dividido y que la perspectiva de un presidente demócrata y un senado republicano, y, consecuentemente, un empantanamiento político es muy atractivo para Wall Street.

Las acciones se recuperaron a nivel mundial a medida que los inversionistas se apresuraron a regresar a las empresas de tecnología y de atención médica, con la apuesta de que los resultados de las elecciones estadounidenses significarán un estancamiento político, y, por lo tanto, que no habrá grandes aumentos de impuestos o cambios regulatorios. El dólar se debilitó al nivel más bajo en más de dos años. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de que los demócratas puedan tomar el control del Senado.

Pero es poco probable que los mercados toleren mucha más incertidumbre. Si la elección se decide dentro de una semana, los inversionistas pueden quedarse quietos, según analistas y banqueros. Pero la perspectiva de grandes disturbios o un desafío significativo a los resultados podría poner fin al repunte de los mercados.

Más estadounidenses de lo esperado presentaron solicitudes de desempleo estatales iniciales la semana pasada, mientras que unos 7.3 millones permanecen sin trabajo. De manera más oscura, un número cada vez mayor de personas buscan ayuda federal a medida que expiran sus beneficios. Las cifras reflejan una recuperación económica, que continúa desacelerándose, en gran parte debido al fracaso para controlar el coronavirus de rápida propagación, que el miércoles superó las 100 mil infecciones en EE. UU. en un solo día, por primera vez. Se ha confirmado que unos 9.5 millones de estadounidenses están infectados por COVID-19, mientras que 234 mil han muerto, aunque es probable que las cifras reales sean mucho más altas. Las infecciones récord también continúan aplastando a las naciones europeas, especialmente a Francia, a medida que se implementan más restricciones para frenar el patógeno.

La OPI de Ant Group puede estar en suspenso durante seis meses. Según los informes, el gigante financiero chino está reconociendo que su debut en el mercado de valores en Shanghái y Hong Kong podría retrasarse significativamente, informa The Financial Times. Su valoración también puede reducirse después de que los reguladores detuvieran la oferta de gran éxito, que estaba programada para hoy.

Fox News y el presidente Trump están más enfrentados que nunca. En términos prácticos, el matrimonio según parece se acabó. La cadena de televisión dijo que Arizona era de Joe Biden antes de que otros medios de comunicación, cosa que enfureció a la campaña de Trump, según The Times. Es un recordatorio de la complicada relación que tiene Fox News con el Presidente y de la disposición de la cadena para operar en una era posterior a Trump.

Wall Street evalúa el mercado de las vacunas COVID-19. Los analistas de Morgan Stanley estiman que las ventas de los tratamientos podrían superar los US$10 millardos al año en los países desarrollados, mientras que los analistas numéricos de Credit Suisse piensan que podrían superar los US$10 millardos solo en EE. UU.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, New York Post, Bloomberg, Newsweek y Reuters.