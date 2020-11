360° a vuelo de pájaro

Joe Biden ha sumado 253 votos electorales más 11 adicionales de Arizona, y va arriba en Nevada que representa seis votos electorales, con lo que alcanzaría 270 votos en el Colegio Electoral y parece ser el virtual presidente de Estados Unidos, con una mayoría más estrecha en el Congreso y sin mayoría previsible en el Senado. Mientras el presidente Trump está demandando compulsivamente en los estados que ha perdido o donde está en camino a perder.

Joe Biden ganó Michigan, parte del tradicional “muro azul” demócrata, que el presidente Trump derribó en 2016. Incluso, antes de que se convocara la carrera de Michigan, el miércoles, el equipo de campaña de Trump había anunciado que estaba demandando, para detener el conteo de boletas por correo en el estado, debido a lo que definieron como “transparencia insuficiente en el proceso”. El camino de Joe Biden hacia la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, se ha ampliado al ganar Wisconsin y Michigan.

Pero aún podrían pasar días, antes de que se cuenten suficientes votos para determinar un ganador oficial. Donald Trump pedirá un recuento en Wisconsin, dice su jefe de campaña. Incluso, si Trump pierde las elecciones para un segundo mandato, en todo caso, dejará un legado complicado a su sucesor.

El Partido Demócrata esperaba una “ola azul” para llevar a Biden a una victoria decisiva, que los votantes apoyarían en todo Estados Unidos, después de cuatro años de liderazgo de Mr. Trump, a menudo caótico y divisivo.

Esa ola, realmente, no se ha materializado. Aparte de Wisconsin, Biden se ha asegurado una victoria proyectada en un estado que fue para Trump en 2016: Arizona. Los demócratas se mantendrán en la Cámara de Estados Unidos, pero quizá con una mayoría más estrecha, y parece poco probable que obtengan el control del Senado.

Entonces: ¿Qué queda en Estados Unidos, gane quien gane?: Un país profundamente polarizado, en desacuerdo consigo mismo en muchos temas (incluso sobre cómo manejar la pandemia de coronavirus), donde el mensaje de “Estados Unidos primero” y “la ley y el orden” de Trump, encontró eco en un grupo importante y muy significativo de los estadounidenses. Un resultado controvertido, que si termina en los tribunales, solo agravará la polarización y la división.

También significa, para los antiguos aliados en todo el mundo, que una presidencia de Biden podría significar nuevas estrategias y políticas, pero que enfrentaría presión, para reflejar el apetito del público estadounidense, por una postura más dura sobre el comercio y un retroceso en los costosos conflictos en el extranjero.

Una presidencia de Biden marcaría una diferencia en la política, tanto en casa como en el extranjero. Pero esta elección, ha mostrado algo profundo: el apoyo a Trump en 2016 no fue algo excepcional, que es una tendencia política con raíces y que su base política es sólida.

No es tan fácil, Trump dijo este miércoles temprano, que recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos, porque quería que “se detuvieran todas las votaciones”, mientras trataba de interpretar las primeras pistas en los estados de batalla. Pero no puede ir a la alta corte de inmediato y no está claro que tenga un argumento legal que pueda afectar el resultado de las elecciones.

Se suponía que un resultado cerrado o controvertido de la votación presidencial sería un escenario apocalíptico para Wall Street. Sin embargo, el repunte interminable del mercado de valores sigue en marcha.

Los operadores de bonos están tirando la toalla en las apuestas por un segundo paquete de rescate del coronavirus, lo que hace que los rendimientos se tambaleen a medida que aumenta la presión sobre la Fed (Banca Central) para llenar el vacío con más apoyo a una economía estadounidense diezmada. Aquí está el resumen de los mercados.

Se espera que el auge de los videojuegos, causado por la pandemia, haga que los ingresos de esta industria aumenten a un ritmo del 20 por ciento, alcanzando los US$174.9 millardos, superando los pronósticos anteriores y empequeñeciendo el crecimiento importante del mercado en 2019.

Italia sellará seis regiones, incluyendo las regiones del norte, que representan el motor de la economía italiana y establecerá restricciones de movimiento dentro de ellas, en un esfuerzo por detener el vigoroso resurgimiento del COVID-19. Mientras Grecia está a punto de cerrar y Bélgica experimenta ingresos hospitalarios récord, las infecciones en Austria alcanzaron un máximo diario y en Dinamarca dicen que encontraron una nueva cepa de coronavirus.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, New York Post, Bloomberg, Newsweek y Reuters.