Los Pandora Papers salpican a políticos, magnates y celebridades de América

Expresidentes, magnates y personajes de la farándula y la literatura de América Latina utilizaron los servicios de firmas especializadas en la creación de sociedades extranjeras que están fuera del control fiscal de sus países, según una nueva filtración de más de 11 millones de documentos a la que tuvo acceso Univision Investiga.

Liderada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), la pesquisa Pandora Papers revela los secretos financieros de 35 mandatarios en función o retirados, unos 330 funcionarios públicos en más de 90 países y territorios.

Algunos de los implicados en grandes escándalos de corrupción de la región como los sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht y el saqueo de las arcas de Venezuela también aparecen amparados por estos laberintos de la confidencialidad.

“Creo que [esta filtración] principalmente demuestra que la gente que puede terminar con el secretismo de las offshore, se está beneficiando del mismo. Así que no hay incentivo para ponerle un fin’’, dijo Gerard Ryle, director de ICIJ.

Si bien no es un delito tener este tipo de empresas y, según expertos, muchas veces obedece a preocupaciones de seguridad personal de las familias latinoamericanas acaudaladas, es también un mecanismo que ha sido usado para evadir impuestos o para canalizar fondos de origen ilícito.

Distinguida clientela

Los presidentes de Ecuador Guillermo Lasso y de República Dominicana Luis Abinader y los expresidentes Andrés Pastrana y César Gaviria de Colombia, Pedro Pablo Kuczynski de Perú, Alfredo Cristiani de El Salvador, Juan Carlos Varela de Panamá y Horacio Cartes de Paraguay, aparecen como clientes de las oficinas legales especializadas en estructurar portafolios de sociedades en el exterior.

La mayoría de los exjefes de Estado utilizaron los servicios de las firmas Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) de Panamá y Trident Trust Company de Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con la investigación. Alcogal controla oficinas y filiales en una docena de países como Nueva Zelanda, Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos.

Los Pandora Papers muestran que, después del escándalo de los Panama Papers en 2016, Trident Trust, uno de los proveedores de servicios offshore más importantes del mundo, se convirtió en el agente de registro de cerca de cien compañías que anteriormente eran administradas por el despacho Mossack Fonseca, que quedó diezmado por el escándalo.

Hay también empresarios y políticos latinoamericanos que acudieron a los paraísos del secretismo corporativo de los estados de Dakota del Sur y Delaware, pocas veces investigados por las autoridades de Estados Unidos.

Una vez las firmas proveedoras registran las sociedades, sus beneficiarios las usan para abrir cuentas bancarias con las cuales adquieren propiedades inmobiliarias, yates y aviones ejecutivos. Muchos de los clientes también acuden a las firmas legales para crear sociedades administradoras de herencias familiares. A cambio de unos cientos o escasos miles de dólares, los proveedores

offshore pueden ayudar a sus clientes a incorporar sociedades cuyos dueños permanecen ocultos. O, a cambio de US$2 mil hasta US$25 mil, pueden crear un trust que, en algunos casos, permite a sus beneficiarios administrar su dinero y a la vez crear la ficción legal de que no lo controlan, una forma creativa de usar un pedazo de papel que esconde los bienes de quienes los podrían buscar tales como potenciales acreedores, agentes de aplicación de la ley, investigadores fiscales o exparejas.

Para Chuck Collins, autor del libro The Wealth Hoarders: How Billionaires Pay Millions to Hide, la razón por la que los millonarios necesitan esconder sus activos tras compañías offshore, obedece en parte a elusión fiscal y para evitar la rendición de cuentas.

“Creo que la secrecía nos pone en curso hacia una colisión con este tipo de problemas oligarcas. No hay razón para tener secrecía en las propiedades económicas. De hecho, el sistema funcionaría mejor si la gente supiera quiénes son los propietarios, sería una forma de capitalismo más sano”, dijo en una entrevista para esta serie a periodistas de El País de España y Proceso de México.

La firma Alcogal, con sede en Panamá, respondió en una carta de ocho páginas que sus procedimientos de registro de sociedades y evaluación de sus clientes cumplen con todos los requisitos de las jurisdicciones en las que opera. Por su parte Trident, otra de las firmas dedicadas al registro de sociedades offshore, respondió que no discutía con los medios asuntos relacionados con sus clientes.

Realeza, funcionarios y famosos

Los archivos también muestran a rostros tan conocidos como los del ex primer ministro británico Tony Blair; Dominique Strauss-Kahn, antiguo director gerente del FMI; y a los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador del Manchester City Pep Guardiola. Entre otras cosas, la investigación reveló que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó US$100 millones en casas de lujo en California y otros lugares; y sacó a la luz nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson. Los archivos también destapan actividades financieras cuestionables por parte del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladímir Putin. -EFE

Un pastor con acciones en un paraíso fiscal

En 2016, el entonces excanciller y excandidato a la presidencia de Guatemala, Harold Caballeros, figuró en los casos de Panama Papers y Bahama Leaks (filtración masiva de documentos), con su iglesia cristiana El Shaddai, que tenía una estructura financiera desde hace más de dos décadas en las Bahamas. Según los documentos revelados en ese año, la iglesia de Caballeros se identificaba como el cliente número 26 mil 636 del bufete Mossack Fonseca. La iglesia en ese entonces reportaba una universidad, 27 estaciones de radio y 19 colegios, además de filiales en distintas partes del mundo. Apostolic Ministries International Ltd, Inmobiliaria Wittenberg, Marbury Comany Enterprises Inc. y Sefton Park Inc. son parte de las sociedades y offshore en las que Caballeros junto con su esposa e hijos tenían participación. -REDACCIÓN