360 A vuelo de pájaro

La píldora experimental de Merck para tratar el covid-19 reduce el riesgo de hospitalización y muerte a la mitad, informa la compañía farmacéutica. El fabricante de medicamentos dijo que buscaría autorización para la píldora después de que se demostró resultados exitosos en un ensayo clínico, cuando se administra a personas de alto riesgo en las primeras etapas de la infección. Podría convertirse en la primera de una ola de píldoras en desarrollo, que pueden ofrecer una herramienta poderosa para controlar la pandemia. El medicamento se conoce con el nombre de “molnupiravir”.

Nicolas Sarkozy fue condenado por financiación ilegal de campañas. El expresidente francés podrá cumplir su condena de un año en casa bajo vigilancia electrónica.

Corea del Norte comenzará a contestar el teléfono nuevamente. Kim Jong-Un dijo que las líneas directas con Corea del Sur se restablecerán a principios de octubre. Mientras tanto, el país realizó su segunda prueba de misiles conocida, esta semana.

Estados Unidos se está acercando a otro hito sombrío, un escenario en el peor de los casos que parecía casi impensable cuando comenzó la pandemia: se ha confirmado que cerca de 700,000 estadounidenses murieron a causa del COVID-19, y el número real probablemente sea más alto. A pesar de la amplia disponibilidad de vacunas, las muertes en los últimos meses se han producido, abrumadoramente, entre los no vacunados, la mayoría “trumpistas”, y se han concentrado en el sur de Estados Unidos, donde las vacunas se han retrasado en otras partes del país. California acaba de exigir vacunas para los escolares una vez que se aprueben las vacunas para su grupo de edad, convirtiéndose en el primer estado en requerir tales vacunas. La farmacéutica Merck tuvo su mejor día en 12 años, después de que un estudio mostró que su píldora antiviral redujo drásticamente el riesgo de enfermarse gravemente o morir a causa del virus. El tratamiento podría ser un método para evitar que los hospitales se abrumen.

Bitcóin se disparó hasta un 10% el viernes, su mayor salto diario desde julio . Otras criptomonedas siguieron su ejemplo, dejando a los comerciantes preguntando por qué, especialmente dada la reciente prohibición de China y la inminente regulación estadounidense. En Wall Street, los mercados comenzaron el mes al alza, en su mayoría ignorando una lectura de inflación más alta de lo esperado. Aquí está quien estaba superando a la gran tecnología.

La crisis energética mundial se está agravando antes de los meses de invierno. El petróleo subió por sexta semana consecutiva. El carbón se disparó a un récord. El gas natural en Europa y Asia subió al equivalente a unos US$190 el barril, algo que el mercado del petróleo nunca ha visto.

